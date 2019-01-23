Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 23 Ιανουαρίου

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
14:00 - 21:00 μμ
ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 18 - ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΒΟΙΑΣ 202 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ
ΝΙΤΤΑ ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝ/ΛΕΩΣ 11 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (όπισθεν) ΠΛ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΜΥΡΙΑΜ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 40 & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93 ΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΕΡΕΝΣΤΡΩΛΕ 17 - ΝΙΚΗΤΑ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΘΕΙΑΣ 83 ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 56 ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ
02:00 πμ - πρωί
ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 56 ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
14:00-πρωί
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23983
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
14:00-22:30
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 110 & ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΤΗΛ.: 2615.502.642
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
14:00-22:30
ΤΣΑΡΣΙΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ) ΤΗΛ. 2610-991.605
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
14:00-22:30
ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
14:00-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13 ΤΗΛ.: 26920-23.047
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467