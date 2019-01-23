Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 23 Ιανουαρίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 23 Ιανουαρίου
 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας

14:00 - 21:00 μμ
ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 18 - ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΒΟΙΑΣ 202 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ
 ΝΙΤΤΑ ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝ/ΛΕΩΣ 11 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (όπισθεν) ΠΛ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΜΥΡΙΑΜ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 40 & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93 ΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΕΡΕΝΣΤΡΩΛΕ 17 - ΝΙΚΗΤΑ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΘΕΙΑΣ 83 ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 56 ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ
02:00 πμ - πρωί
ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 56 ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης

14:00-πρωί
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23983

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας

14:00-22:30
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 110 & ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΤΗΛ.: 2615.502.642

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων

14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου

14:00-22:30
ΤΣΑΡΣΙΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ) ΤΗΛ. 2610-991.605

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας

14:00-22:30
ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων

14:00-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13 ΤΗΛ.: 26920-23.047

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού

14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

 

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 23/01/2019 10:56

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/515529

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