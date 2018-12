Η φωτογραφία των Χάιντι Κλούμ και Ζιζέλ Μπούντχεν με τα 130 χιλιάδες like!

Τα σούπερ μοντέλα, Χάιντι Κλούμ και Ζιζέλ Μπούντχεν φωτογραφήθηκαν ξαπλωμένες σε ένα κρεβάτι, για την προώθηση του νέου βιβλίου της Ζιζέλ, με τίτλο «Lessons: My Path to a Meaningful Life». Η φωτογραφία έχει συγκεντρώσει πάνω από 130 χιλιάδες like, από τους θαυμαστές των δύο καλών φίλων.

Η βιογραφία της Μπούντχεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες της καριέρας της, καθώς και άγνωστα στοιχεία του γάμου της με τον σταρ του NFL, Τόμ Μπρέιντι, με τον οποίο έχουν δυο παιδιά.

Μάλιστα, το μοντέλο δήλωσε πρόσφατα ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την πασαρέλα. «Νομίζω ότι θα αποσυρθώ μόνο την ημέρα που θα πεθάνω. Γιατί μου αρέσει πολύ να δουλεύω, να δημιουργώ», είπε στην εκπομπή της Ellen DeGeneres.