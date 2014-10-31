Κηδείες που θα τελεστούν την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

Κηδείες-Μνημόσυνα


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Κηδείες που θα τελεστούν την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩΑΝ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟ - ΕΤΩΝ 77

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00μμ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΛΥΜΠΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΟΛΥΜΠΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΡΙΑ, ΝΕΦΕΛΗ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΟΥΔΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ χήρα ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΕΛΙΔΟΥ

ΕΤΩΝ 86

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡΟΗΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΕΛΙΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΕΛΙΔΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΔΕΛΗΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ , ΕΛΕΝΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΛΟΥΛΑ χήρα ΘΕΜ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ χήρα ΝΙΚ. ΤΕΛΙΔΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ.

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 69

Κηδεύουμε την Παρασκευή 7-12-2018 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Πατρών.

Η αδελφή του: Αθανασία Παναγοπούλου.

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜ. ΠΑΝΤΕΛΗ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  2.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗ,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΑΜΙΔΑΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΣΠΥΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ (ΠΑΡΑΓΕΜΑΤΟ)  ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΘΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΑΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΤΕΛΗ, ΙΣΜΗΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ, ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΗΝΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας, σύζυγο, πατέρα, υιό, αδερφό, εξάδελφο & θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΡΑΛ. ΤΣΟΥΜΠΡΗ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) – ΕΤΩΝ 47

Θανόντα, κηδεύουμε στις 8/12/2018 ημέρα Σάββατο & ώρα 12:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Αστέρι (Δ. Ερυμάνθου). Η σορός θα ευρίσκεται στην οικία στο Αστέρι στις 9:00 π.μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΧΑΡΑΛ. ΤΣΟΥΜΠΡΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΙΣΟΥΔΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΗΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΟΥΜΠΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΣΟΥΜΠΡΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΜΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΙΣΟΥΔΗ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο τελετών & μνημόσυνων Παν. Γιαννόπουλος
Ά γραφείο: Ευβοίας 135 Πάτρα, τηλ: 2610324501
΄Β γραφείο: Αγ. Ανδρέου 3 Αίγιο, τηλ: 26910 27444
΄Γ γραφείο: Διάσελο Τριταίας, τηλ: 26940 31136

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ – ΕΤΩΝ 87

Κηδεύουμε το Σάββατο 8/12/2018 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Ά Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΔΑΦΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ - ΕΤΩΝ 75

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  12 ΜΕΣ.  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ,  ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο τελετών Μιχαήλ Νικ. Παπαδιονυσίου
Γεώργιου Παπανδρέου 73 (πρώην Καλαβρύτων)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 07/12/2018 14:13

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/509911?skip_cache=yes

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