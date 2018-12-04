Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 ΚΗΔΕΙΕΣ
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΑΛΑΜΙΔΑ

ΕΤΩΝ 88

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ(ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΕΝΥXΤΑ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΑΛΑΜΙΔΑ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΝΙΚΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 04/12/2018 22:51

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/509561

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