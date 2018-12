Ξεκίνησε επίσημα το πρόγραμμα E-Parks - Θα φτιάξουν μονοπάτια στη φύση για ΑμεΑ

Στις 15 και 16 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Foggia η εναρκτήρια συνάντηση για το έργο ePakrs που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Greece-Italy Territorial Cooperation 2014/2020.

Η εκδήλωση αυτή ουσιαστικά έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για τις δραστηριότητες του έργου που έχουν σας στόχο να δημιουργήσουμε βιώσιμες διαδρομές για ΑΜΕΑ σε περιοχές φυσικού κάλους σε Ελλάδα και Ιταλία παράλληλα με την εισαγωγή πληροφοριακής υποδομής σε αυτές τις περιοχές.

Το πρόγραμμα έχει παρουσιάσει το thebest.gr.

Από ξύλινα δρομάκια, μέχρι τραπεζάκια πικ νικ σε περιοχές φυσικού κάλλους της Δυτικής Ελλάδας! Ο Σπύρος Συρμακέσης μας ξεναγεί στα μονοπάτια για ΑμεΑ

Οι βασικοί εταίροι του έργου είναι το Πανεπιστήμιο της Foggia, το Εθνικό Πάρκο του Gargano, το Gargano Reclamation Consortium από την Ιταλική πλευρά και το Επιμελητήριο Άρτας και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την Ελληνική πλευρά. Οι ιταλικοί φορείς ASL of Foggia και Confindustria Foggia είναι συνεργαζόμενοι εταίροι στο έργο.

Ο στόχος του έργου eParks είναι να δημιουργήσει την απαραίτητη πιστοποίηση για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που λειτουργούν σε προστατευόμενες περιοχές φυσικού κάλους ώστε να συνδυάσουν τις δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες με την τουριστική ανάπτυξη των αντίστοιχων περιοχών. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της ελκυστικότητας αυτών των περιοχών σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Οι δράσεις και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Ενωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της World Day for Disability. Όλο το πληροφοριακό υλικό θα είναι διαθέσιμο σε ένα λειτουργικό εγχειρίδιο δράσης με σκοπό να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες προστατευόμενες περιοχές εκτός των πιλοτικών του προγράμματος.

Τη συνάντηση παρακολούθησαν οι Piervito Bianchi, Giulio Cappelletti, Michele Milone και Giuseppe Nicoletti (University of Foggia), ο Διευθυντής του Gargano Park Carmela Strizzi, ο Διευθυντής του Gargano Reclamation Land Authority Marco Muciaccia, Giovanni Russo (Gargano Reclamation Land Authority), οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Άρτας, Ιωάννης Αγγέλης και Χριστίνα Νικολακοπούλου, και ο Αντιπρύτανης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Καθηγητής Σπύρος Συρμακέσης. Εκ μέρους της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος παρευρέθηκαν οι Δρ. Gianfranco Gadaleta (coordinator of the JS Program) και Dr. Giuseppe Gargano (project officer of E-Parks) και η κα Carmela Sfregola (Interreg communication specialist).