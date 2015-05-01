Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου και τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΕΟΔ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
(Η ταφή θα γίνει στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Μαστραντώνη Ερυμάνθου)
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΑΛΕΚΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΣΙΑ
Πρεσβύτερος ΑΝΔΡΕΑΣ & Πρεσβυτέρα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ
ΕΡΝΕΣΤΟΣ & ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΘΑΤΟΥ
ΘΩΜΑΣ & ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΠΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3, Πάτρα – ΤΗΛ. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΓΓ. ΚΑΡΑΛΗ
ΕΤΩΝ 61
Κηδεύουμε την Δευτέρα 3-12-2018 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Ά Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ (ΝΙΑ) ΚΑΡΑΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΛΑΟΥΡΑ ΚΑΡΑΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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