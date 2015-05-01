Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου και τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΕΟΔ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ

ΕΤΩΝ 84

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

(Η ταφή θα γίνει στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Μαστραντώνη Ερυμάνθου)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΑΛΕΚΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΣΙΑ

Πρεσβύτερος ΑΝΔΡΕΑΣ & Πρεσβυτέρα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ

ΕΡΝΕΣΤΟΣ & ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΘΑΤΟΥ

ΘΩΜΑΣ & ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΠΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3, Πάτρα – ΤΗΛ. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΓΓ. ΚΑΡΑΛΗ

ΕΤΩΝ 61

Κηδεύουμε την Δευτέρα 3-12-2018 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Ά Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ (ΝΙΑ) ΚΑΡΑΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΛΑΟΥΡΑ ΚΑΡΑΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΡΑΛΗΣ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 29/11/2018 16:11

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/508968

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