Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένης μας
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε την Παρασκευή 9/11/2018 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σελλών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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Κηδεία
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ (ΧΗΡΑ) ΑΘ. ΛΙΟΥΡΔΗ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/11/2018 & ΩΡΑ 3 M.M. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΑΥΡΟΜΑΝΔΗΛΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΣΤΑΣ & ΜΑΝΘΑ ΛΙΟΥΡΔΗ, ΜΑΡΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΕΛΕΝΗ,ΘΑΛΕΙΑ,ΝΙΚΟΣ,ΘΑΝΑΣΗΣ,ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]