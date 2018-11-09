Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

Κηδείες-Μνημόσυνα

ΚΗΔΕΙΕΣ


Μοιραστείτε το άρθρο:


Διαβάστε επίσης
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018Κηδείες
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 ΚΗΔΕΙΕΣ
 

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένης μας

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΤΩΝ 85

Κηδεύουμε την Παρασκευή 9/11/2018 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σελλών. 
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---

Κηδεία

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ  (ΧΗΡΑ) ΑΘ.  ΛΙΟΥΡΔΗ

ΕΤΩΝ 79

 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/11/2018 & ΩΡΑ 3 M.M. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΑΥΡΟΜΑΝΔΗΛΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΩΣΤΑΣ & ΜΑΝΘΑ ΛΙΟΥΡΔΗ, ΜΑΡΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΕΛΕΝΗ,ΘΑΛΕΙΑ,ΝΙΚΟΣ,ΘΑΝΑΣΗΣ,ΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ                ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 09/11/2018 09:53

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/506483

thebest.gr © 2018

Life&the City
"Γέρασε" κι ο Μίκι Μάους- ΔΕΙΤΕ πώς γιόρτασε τα γενέθλιά τουΈγινε 90
"Γέρασε" κι ο Μίκι Μάους- ΔΕΙΤΕ πώς γιόρτασε τα γενέθλιά του
Αθλητισμός
Πανελλήνιοι αγώνες τοξοβολίας κλειστού χώρου στο ΚουκούλιΤην Κυριακή 11 Νοεμβρίου
Πανελλήνιοι αγώνες τοξοβολίας κλειστού χώρου στο Κουκούλι
Culture
Πάτρα: Παρουσιάζεται το Σάββατο το παιδικό βιβλίο «Ένας αρκούδος με ανθρώπινη καρδιά»Στις 11.30 το πρωί στο χώρο του βιβλιοπωλείου Discover, στον πεζόδρομο Βούρβαχη 3
Πάτρα: Παρουσιάζεται το Σάββατο το παιδικό βιβλίο «Ένας αρκούδος με ανθρώπινη καρδιά»


Κηδείες-Μνημόσυνα
Πολιτική
Στην Πάτρα σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης Ανοιχτή Νομαρχιακή Συνέλευση του Κινήματος Αλλαγής
Στην Πάτρα σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης
Κοινωνία
Κλειστό για το κοινό το ΤΑΠ του Δήμου Πατρέων την Παρασκευή και τη ΔευτέραΛογω εργασιών διαμόρφωσης χώρου στο γραφείο του Τμήματος
Κλειστό για το κοινό το ΤΑΠ του Δήμου Πατρέων την Παρασκευή και τη Δευτέρα

Αγορά
Leader στα εναλλακτικά καπνικά με την βούλα του Πανεπιστημίου Πατρών Πώς η εταιρεία nobacco έφτασε να κάνει τζίρο 10 εκ. ευρώ
Leader στα εναλλακτικά καπνικά με την βούλα του Πανεπιστημίου Πατρών



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Εγκαταλείπει τον ALPHA και την τηλεόραση η Ελένη Μενεγάκη; Εγκαταλείπει τον ALPHA και την τηλεόραση η Ελένη Μενεγάκη;
Πάτρα: ΔΕΙΤΕ πώς είναι σήμερα το... "χωριό" όπου μας έπαιρνε το "Χάραμα" για 22 καλοκαίρια- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ από ψηλά Πάτρα: ΔΕΙΤΕ πώς είναι σήμερα το... "χωριό" όπου μας έπαιρνε το "Χάραμα" για 22 καλοκαίρια- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ από ψηλά
Χωρίζει, για τρίτη φορά, ο Θεόδωρος Πάγκαλος Χωρίζει, για τρίτη φορά, ο Θεόδωρος Πάγκαλος
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018
Κηδεύτηκε ο Κωνσταντίνος Κατσίφας – Τραγικές φιγούρες οι γονείς του – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ Κηδεύτηκε ο Κωνσταντίνος Κατσίφας – Τραγικές φιγούρες οι γονείς του – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Τα αποτελέσματα των εκλογών στα υπηρεσιακά συμβούλια δασκάλων και καθηγητών της Αχαϊας Τα αποτελέσματα των εκλογών στα υπηρεσιακά συμβούλια δασκάλων και καθηγητών της Αχαϊας
Βεντέτα και ερωτικά πάθη πίσω από τη δολοφονία του Γιώργου Σαρακίνη στη Ζάκυνθο - Τι όπλισε το χέρι του δράστη Βεντέτα και ερωτικά πάθη πίσω από τη δολοφονία του Γιώργου Σαρακίνη στη Ζάκυνθο - Τι όπλισε το χέρι του δράστη
Ανάστατοι και οι καταστηματάρχες μετά την απόφαση της κτηματικής να "κλείσει" τους παραλιακούς δρόμους της Πάτρας Ανάστατοι και οι καταστηματάρχες μετά την απόφαση της κτηματικής να "κλείσει" τους παραλιακούς δρόμους της Πάτρας
Ο Ναός της Πάτρας που χτίστηκε στα πρότυπα της Αγιά Σοφιάς κι από τον τρούλο του φτιάχτηκαν βόλια για την επανάσταση του 1821 Ο Ναός της Πάτρας που χτίστηκε στα πρότυπα της Αγιά Σοφιάς κι από τον τρούλο του φτιάχτηκαν βόλια για την επανάσταση του 1821
Η Δήμητρα Θεοφανίδη από την Πάτρα ξεσήκωσε τους κριτές του The Voice Η Δήμητρα Θεοφανίδη από την Πάτρα ξεσήκωσε τους κριτές του The Voice