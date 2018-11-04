Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Δευτέρα 5 και Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ χηρα ΑΘ. ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
Κηδεύουμε την ΔΕΥΤΕΡΑ 5-11-2018 και ώρα 3μμ από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΟΗΣ Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΩΜΟΣ, ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρυτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610.324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610.326842
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΠ. ΚΟΤΣΩΝΗ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύουμε την Δευτέρα 5-11-2018 και ώρα 2μμ από τον Ιερο Ναό ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Πατρών
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΤΣΩΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ χήρα ΔΙΟΝ. ΚΟΤΣΩΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρυτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610.324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610.326842
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ΚΗΔΕΙΑ
Της πολυαγαπημένης μας
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΠΥΡ. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
Κηδευουμε τη Δευτέρα 5-11-2018 και ώρα 4μμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΚΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΑ (χηρα) ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΤΑΣΙΑ (χηρα) ΔΗΜ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΊΤΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών και μνημοσύνων ΣΑΜΙΩΤΗ
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι (πλησίον Α’ Νεκροταφείου Πάτρας) ΤΗΛ. 2610 454.184, FAX 2610 450.732, KIN. 6944 320.495. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ, ΤΗΛ. 2610 455.151
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ-ΔΙΔΑΧΟ
ΕΤΩΝ 74
Θανόντα κηδεύουμε την ΔΕΥΤΕΡΑ 5-11-2018 και ώρα 3μμ στον Ιερό Ναό ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΚΟΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΚΑΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΦΟΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ χηρα ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ χηρα ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ, ΝΙΚΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΛΑΜΠΗΣ & ΚΑΤΙΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΜΑΡΙΑ χηρα ΠΑΡ. ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ χηρα ΜΑΡ. ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗ, ΣΠΥΡΟΥΛΑ & ΛΑΜΠΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
Τον πολυαγαπημένο μας
ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ(EXPRESS 98)
(ΕΤΩΝ 75)
Θανόντα κηδεύουμε την ΤΡΙΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ& ΩΡΑ 10:30 π.μ στον Ιερο Ναό Αγ. Γεωργίου Λάγγουρα Πατρών
(Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Νέου Σουλίου Πατρών)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & POLLY ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & KYLEHEJMOWSKI, ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448
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ΚΗΔΕΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5/11/2018 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΧΑΡΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ- ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]