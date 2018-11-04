Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Δευτέρα 5 και Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Δευτέρα 5 και Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 ΚΗΔΕΙΕΣ
 

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΧΡΙΣΤΙΝΑ χηρα ΑΘ. ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96

Κηδεύουμε την ΔΕΥΤΕΡΑ 5-11-2018 και ώρα 3μμ από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΟΗΣ Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΩΜΟΣ, ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρυτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610.324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610.326842

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΠ. ΚΟΤΣΩΝΗ

ΕΤΩΝ 79

Κηδεύουμε την Δευτέρα 5-11-2018 και ώρα 2μμ από τον Ιερο Ναό ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Πατρών

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΤΣΩΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ χήρα ΔΙΟΝ. ΚΟΤΣΩΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρυτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610.324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610.326842

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ΚΗΔΕΙΑ

Της πολυαγαπημένης μας

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΠΥΡ. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 83

Κηδευουμε τη Δευτέρα 5-11-2018 και ώρα 4μμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΚΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΑ (χηρα) ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΤΑΣΙΑ (χηρα) ΔΗΜ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΊΤΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο τελετών και μνημοσύνων ΣΑΜΙΩΤΗ

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι (πλησίον Α’ Νεκροταφείου Πάτρας) ΤΗΛ. 2610 454.184, FAX 2610 450.732, KIN. 6944 320.495. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ, ΤΗΛ. 2610 455.151

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ-ΔΙΔΑΧΟ

ΕΤΩΝ 74

Θανόντα κηδεύουμε την ΔΕΥΤΕΡΑ 5-11-2018 και ώρα 3μμ στον Ιερό Ναό ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΚΟΛΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΚΑΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΦΟΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ χηρα ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ χηρα ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ, ΝΙΚΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΛΑΜΠΗΣ & ΚΑΤΙΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΜΑΡΙΑ χηρα ΠΑΡ. ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ χηρα ΜΑΡ. ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗ, ΣΠΥΡΟΥΛΑ & ΛΑΜΠΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

 

Τον πολυαγαπημένο μας

ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ(EXPRESS 98)

(ΕΤΩΝ 75)

 

Θανόντα κηδεύουμε την ΤΡΙΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ& ΩΡΑ 10:30 π.μ στον Ιερο Ναό Αγ. Γεωργίου Λάγγουρα Πατρών

(Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Νέου Σουλίου Πατρών)

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & POLLY ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & KYLEHEJMOWSKI, ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448

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ΚΗΔΕΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5/11/2018 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ:  ΧΑΡΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ- ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 04/11/2018 17:16

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/505803?skip_cache=yes

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