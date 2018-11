Λαμπερή η Αθηναική πρεμιέρα του φιλμ «Bohemian Rhapsody» - Παίζεται & στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare

Η Odeon και η 20th Century Fox πραγματοποίησαν την περασμένη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018, ειδική προβολή - πρεμιέρα της ταινίας «Bohemian Rhapsody» με πρωταγωνιστή τον Ράμι Μάλεκ στον ρόλο του Φρέντι Μέρκιουρι των Queen. Υποστηρικτές της πρεμιέρας ήταν η Stoli, ο Red 96,3 και η Pepsi.

Το φιλμ ήδη ξεκίνησε να παίζεται από την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2018 στις Ελληνικές αίθουσες, και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare.

Η αίθουσα Sphera των Village Cinemas κατακλύστηκε από πλήθος κόσμου που περίμενε με ανυπομονησία να απολαύσει τον 37χρονο Ράμι Μάλεκ στον ρόλο του μοναδικού Φρέντι Μέρκιουρι, σε μία από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας του που απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν πρόσωπα από τον χώρο των επιχειρήσεων καθώς και του θεάματος, μεταξύ των οποίων οι Snik, Μαρίνα Βερνίκου με τον σύζυγό της Μίλτο Καμπουρίδη, Γιάννης Καγιούλης, Γιώργος Παπακώστας, ο κριτικός κινηματογράφου και παρουσιαστής Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, η Κατρίνα Τσάνταλη, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Μεσσάλας με τη σύζυγο του επίσης ηθοποιό Ντένη Μεσσάλα και τον γιο τους Αλέξη Μεσσάλα, η γνωστή Πατρινής καταγωγής κοσμικογράφος Φαίη Μπέη με τον σύζυγο της Νικόλα Κατσαρό, ο Μάκης Δάναλης και πολλοί άλλοι.

Μετά την προβολή της ταινίας ακολούθησε party by Stoli στον χώρο του Be Twins στο The Mall Athens.

Λίγα Λόγια για την ταινία

Τo Bohemian Rhapsody είναι μια ωδή στους Queen, τη μουσική τους και τον ξεχωριστό τραγουδιστή τους Φρέντι Μέρκιουρι. O Φρέντι αψήφησε τα στερεότυπα και τους συμβιβασμούς για να γίνει ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες του πλανήτη. Η ταινία ακολουθεί τη ραγδαία άνοδο της μπάντας μέσα από τα εμβληματικά τραγούδια και τον επαναστατικό τους ήχο. Γνωρίζουν απαράμιλλη επιτυχία, αλλά σε μια απροσδόκητη τροπή ο Φρέντι, περιτριγυρισμένος από κακές επιρροές, παρατάει τους Queen για να κάνει σόλο καριέρα. Έχοντας υποφέρει πολύ χωρίς τους Queen, καταφέρνει να επανενωθεί μαζί τους λίγο πριν τη συναυλία «Live Aid».

Ενώ έχει μόλις διαγνωσθεί ως φορέας του AIDS, ο Φρέντι οδηγεί με γενναιότητα την μπάντα σε μία από τις καλύτερες συναυλίες στην ιστορία της ροκ μουσικής. Οι Queen αφήνουν μια κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει τους ασυμβίβαστους, τους ονειροπόλους και τους λάτρεις της μουσικής μέχρι και σήμερα.

Παρούσες στην λαμπερή Αθηναική πρεμιέρα του φιλμ ήταν και η Εμμανουέλα Ιγνατίου - Print Manager & Sales Assistant for 20th Century Fox Titles, η Κατερίνα Τσάγκα- Managing Director for 20th Century Fox and Paramount Titles, η Κατερίνα Ζέρβα- Marketing Manager for 20th Century Fox Titles και οι Δημήτρης Ανδρέου - Group Brand Manager Stolichnaya Group, Μαρίνα Ματζίρη, κ.α.

*Οι φωτ. που είναι από papadakispress, μας εστάλησαν από την Odeon.