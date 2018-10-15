Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 ΚΗΔΕΙΕΣ
 

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΑΡΓ. ΚΟΥΡΕΛΕΑ – 92

Κηδεύουμε την Δευτέρα 15/10/2018 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αρκάδων Καλαμάτας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΟΥΡΕΛΕΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΕΛΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΕΛΕΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘYΝΤΗ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/10/2018 & ΩΡΑ 10 Π.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ  :  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΙΕΡΕΥΣ) & ΜΑΡΙΑ(ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ,

ΗΛΙΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΑΘΑΝ. ΤΣΟΥΣΗ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ     ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ

ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 15/10/2018 10:21

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/503471

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