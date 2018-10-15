Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΑΡΓ. ΚΟΥΡΕΛΕΑ – 92
Κηδεύουμε την Δευτέρα 15/10/2018 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αρκάδων Καλαμάτας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΟΥΡΕΛΕΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΕΛΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΕΛΕΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘYΝΤΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/10/2018 & ΩΡΑ 10 Π.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΙΕΡΕΥΣ) & ΜΑΡΙΑ(ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ,
ΗΛΙΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΑΘΑΝ. ΤΣΟΥΣΗ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ
ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]