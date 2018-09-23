Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου

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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου Φαρμακεία
 

Πάτρας

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΑΛΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΥΣΙΟΥ 6 & ΗΡΩΩΝ - ΑΝΩΘΕΝ ΚΕΤΧ

ΚΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 309 - ΒΟΤΣΗ

ΜΕΡΤΖΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 36

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 56 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93

ΤΖΑΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΟΥΝΑΡΗ 74

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΟΥΝΑΡΗ 144 - ΛΟΝΤΟΥ 76

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΑKΗ 132 - ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

02:00 πμ - πρωί

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΟΥΝΑΡΗ 144 - ΛΟΝΤΟΥ 76

 

Δύμης

8:00-21:00

ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22595

21:00-πρωί

ΡΙΧΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22055

 

Παραλίας

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610 524.492

 

Βραχνεΐκων

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

 

Ρίου

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛ.: 2610-993.895

 

Μεσσάτιδας

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 1 ΚΡΗΝΗ ΤΗΛ.: 2610-580147

 

Καλαβρύτων

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506

 

Νέου Ερινεού

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

 

 

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 23/09/2018 16:27

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/500940?skip_cache=yes

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