Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου

Πάτρας
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΑΛΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΥΣΙΟΥ 6 & ΗΡΩΩΝ - ΑΝΩΘΕΝ ΚΕΤΧ
ΚΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 309 - ΒΟΤΣΗ
ΜΕΡΤΖΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 36
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 56 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93
ΤΖΑΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 74
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 144 - ΛΟΝΤΟΥ 76
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΑKΗ 132 - ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
02:00 πμ - πρωί
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 144 - ΛΟΝΤΟΥ 76
Δύμης
8:00-21:00
ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22595
21:00-πρωί
ΡΙΧΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22055
Παραλίας
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610 524.492
Βραχνεΐκων
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205
Ρίου
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛ.: 2610-993.895
Μεσσάτιδας
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 1 ΚΡΗΝΗ ΤΗΛ.: 2610-580147
Καλαβρύτων
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506
Νέου Ερινεού
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467