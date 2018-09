Wooferendum: Οι σκύλοι διαδηλώνουν κατά του Brexit

ι Βρετανοί λατρεύουν τα σκυλιά. Αλλά και οι τετράποδοι φίλοι των Βρετανών νοιάζονται για τους δίποδους φίλους τους. Και ως καλοί φίλοι - οι καλύτεροι του ανθρώπου, λέγεται - θα τους τραβήξουν το μανίκι στην περίπτωση που οι δεύτεροι αποδειχτούν απερίσκεπτοι.

Παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους οι Βρετανοί σκύλοι και την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου, θα διαδηλώσουν στο Λονδίνο κατά του Brexit, ζητώντας δημοψήφισμα (των ανθρώπων) για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εκστρατεία «Wooferendum» (Γαβγοψήφισμα) ξεκίνησε την περασμένη άνοιξη. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν από φωτογραφίες συμπαθητικών τετράποδων που έκαναν πικετοφορία, με ταμπέλες πάνω τους, που έγραφαν «Stop Brexit #Wooferendum». Επικεφαλής της εκστρατείας είχε τεθεί η Λίλι, ένα εφτάχρονο τεριέ «που είχε λογαριασμούς με το Brexit» όπως έγραψε τότε το Metro. «Η σκέψη ότι οι φίλοι μου - τα γαλλικά πουντλ, οι γερμανοί ποιμενικοί, τα ιταλικά γκρέιχαουντ και άλλοι στο πάρκο - να μην μπορούν πια να έρχονται για να παίξουν με κάνει να θέλω να αλυχτώ. Τι έκαναν για να τους στερήσουν τα δικαιώματά τους;» αναρωτιόταν η Λίλι.

Τώρα, η εκστρατεία των σκύλων της Βρετανίας κατά του Brexit κορυφώνεται. Η διαδήλωση οργανώνεται, οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν. «Ποτέ δεν συμβουλεύτηκαν τα σκυλιά για το Brexit» λέει ο Άρτσι (επίσης εφτάχρονο τεριέ) ένας από τους σκυλίσιους εκπροσώπους Τύπου. «Εκατομμύρια από εμάς είμαστε λυπημένοι και ανήσυχοι. Ανησυχούμε για το μέλλον μας και το μέλλον των δίποδων φίλων μας. Γι' αυτό γαβγίζουμε δημόσια. Αν ο καλύτερος φίλος σου βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση, τι θα 'κανες;» γάβγισε ο Άρτσι στο «Miss Darcy's Adventures: The Extraordinary Life of a London Dog».

Προσκλητήριο συμμετοχής στη διαδήλωση έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του «Wooferendum»: «Οι σκύλοι σ' όλη τη χώρα ξεκινούν ένα Wooferendum, αλυχτώντας για λογαριασμό εκατομμυρίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο που πιστεύουν ότι το Brexit είναι ένα τεράστιο λάθος. Είναι καιρός εμείς να δράσουμε πολιτικά, να ορθώσουμε ανάστημα, και να στείλουμε το Brexit στο σκυλόσπιτο. Την Κυριακή, 7 Οκτωβρίου, συγκεντρωνόμαστε στην πλατεία Waterloo, και χιλιάδες από μας θα βαδίσουμε μέσα από το κεντρικό Λονδίνο ως την πλατεία του Κοινοβουλίου. Ελάτε μαζί μας, και διαδώστε το μήνυμα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Dogs are demanding a Wooferendum to stop Brexit. Join us and together let’s make the biggest bark in history. #stopbrexit #wooferendum pic.twitter.com/ULyFsk9OX5