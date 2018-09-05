Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

ΚΩΝ/ΝΟ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 85
ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΙ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΧΑΡ. ΚΡΙΜΠΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5-09- 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ ΑΠ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦ. ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΡΙΜΠΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΜΠΟΥΡΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΟΡΕΣΤΗΣ, (ΜΠΕΜΠΟΥΛΑ)
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΙΜΠΑΣ, ΒΙΒΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΡΜΠΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΕΣΣΗΝΗ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΓΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η Ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγ. Τριάδος Ζαρουχλέϊκων Πατρών
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΙΒΗ, ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ"
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.