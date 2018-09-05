Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

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ΚΩΝ/ΝΟ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 85

ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9/2018  ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.  Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΙ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

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ΚΗΔΕΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡ. ΚΡΙΜΠΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΤΩΝ 71

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5-09- 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ ΑΠ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦ. ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΡΙΜΠΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΜΠΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΟΡΕΣΤΗΣ, (ΜΠΕΜΠΟΥΛΑ)

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΙΜΠΑΣ, ΒΙΒΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΡΜΠΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

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ΚΗΔΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΕΣΣΗΝΗ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΓΩ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η Ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγ. Τριάδος Ζαρουχλέϊκων Πατρών

 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

 

ΕΙΡΗΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΙΒΗ, ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ     ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ  "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ"

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.

 

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 05/09/2018 11:55

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/498830?skip_cache=yes

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