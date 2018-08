Παραληρεί το twitter για το #ΠαραμΙΘΑΚΗ, μετά το διάγγελμα του Τσίπρα

Δεν πέρασαν λίγα λεπτά από το διάγγελμα του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα για την έξοδο από τα Μνημόνια και το twitter πήρε φωτιά. Με το hashtag #ΠαραμΙΘΑΚΗ οι χρήστες του twitter "πυροβολούν" με σχόλια για το διάγγελμα και μερικά είναι καυστικά, άλλα είναι επικριτικά και άλλα άκρως απολαυστικά.

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού έγινε από ένα αλώνι στο Κάστρο της Ιθάκης και θύμιζε το διάγγελμα του Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο. Το hashtag έγινε σε χρόνο ρεκόρ πρώτο trend και ιδού μερικά από τα σχόλια.

When the magnitude of populism threatens the very existence of #Greece you have someone like the clown below ignoring all atrocities he and his choices brought upon us continuing with his shameless propaganda & divisive speech... #Greece can do better! #syrizexitnow #παραμΙθακη pic.twitter.com/k9XCz1LEUd