Αντόνιο Μπαντέρας: Η καρδιά μου είναι στους Έλληνες που υποφέρουν

Ο διάσημος σταρ του Χόλιγουντ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον ελληνικό λαό με μία φωτογραφία από τη φονική πυρκαγιά Δεκάδες νεκροί, μεταξύ τους και πολλά παιδιά και απροσδιόριστος αριθμός αγνοουμένων...

Οι δραματικές στιγμές που βιώνει -για μία ακόμη φορά- ο ελληνικός λαός δεν ήταν δυνατόν να αφήσουν ασυγκίνητους διάσημους αστέρες του κινηματογράφου, όπως ο Αντόνιο Μπαντέρας, ο οποίος παρακολουθεί συγκλονισμένος τις εξελίξεις από τη φονική πυρκαγιά στην Αττική.

Ο διάσημος σταρ του Χόλιγουντ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό μέσω ανάρτησής του στο Twitter. Όπως έγραψε, η καρδιά του είναι με τους Έλληνες, οι οποίοι υποφέρουν από τις τρομακτικές συνέπειες της πυρκαγιάς. Το μήνυμα είναι στα αγγλικά και στα ισπανικά, ενώ ο Αντόνιο Μπαντέρας έχει προσθέσει στην ανάρτησή του μία φωτογραφία από το φλεγόμενο τοπίο

My heart is with the Greek people that are suffering the terrible effects of a devastating fire.



Mi corazón con el pueblo griego que sufre los terribles efectos del devastador fuego.



(???? Angelos Tzortzinis/Agence France-Presse) pic.twitter.com/RTQ2l943yp