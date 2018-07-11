Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 11 Ιουλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 11 Ιουλίου
 

Πάτρας

14:00 - 21:00 μμ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 133 ΑΓΥΙΑ

ΕΛ ΧΟΥΡΙ ΑΝΟΥΑΡ
ΣΟΛΩΜΟΥ 137 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΕΛ ΧΟΥΡΙ ΑΝΟΥΑΡ (παλιό)
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ

ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 207 - ΜΙΑΟΥΛΗ

ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 166 - ΖΑΪΜΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΤΖΑ 116 - ΠΛ. ΜΑΡΟΥΔΑ

ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 135

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 68-ΣΚΑΛΕΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΟΥΛΙΟΥ 11-13 - ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΛ. ΒΟΥΔ

02:00 πμ - πρωί

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΟΥΛΙΟΥ 11-13 - ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΛ. ΒΟΥΔ

Δύμης

14:00-πρωί

ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221

Παραλίας

14:00-22:30

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 87 (ΤΣΑΟΥΣΗ) ΤΗΛ.: 2610 527.236

Βραχνεΐκων

14:00-17:00 & 17:00-21:00

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

Ρίου

14:00-22:30

ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΟΝΙΟΥ 11 ΣΤΑΘΜΟΣ Ο.Σ.Ε. - ΡΙΟΝ ΤΗΛ.: 2610-992.419

Μεσσάτιδας

14:00-22:30

ΚΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δημοκρατίας 102 Οβρυα - πλησίον ΑΒ Βασιλόπουλος ΤΗΛ. 2610-526.140

Καλαβρύτων

14:00-22:30

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506

Νέου Ερινεού

14:00-17:00 & 17:00-21:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 11/07/2018 09:11

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/493215

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