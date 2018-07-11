Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 11 Ιουλίου

Πάτρας
14:00 - 21:00 μμ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 133 ΑΓΥΙΑ
ΕΛ ΧΟΥΡΙ ΑΝΟΥΑΡ
ΣΟΛΩΜΟΥ 137 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΕΛ ΧΟΥΡΙ ΑΝΟΥΑΡ (παλιό)
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ
ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 207 - ΜΙΑΟΥΛΗ
ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 166 - ΖΑΪΜΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΤΖΑ 116 - ΠΛ. ΜΑΡΟΥΔΑ
ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 135
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 68-ΣΚΑΛΕΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΟΥΛΙΟΥ 11-13 - ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΛ. ΒΟΥΔ
02:00 πμ - πρωί
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΟΥΛΙΟΥ 11-13 - ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΛ. ΒΟΥΔ
Δύμης
14:00-πρωί
ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221
Παραλίας
14:00-22:30
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 87 (ΤΣΑΟΥΣΗ) ΤΗΛ.: 2610 527.236
Βραχνεΐκων
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963
Ρίου
14:00-22:30
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΟΝΙΟΥ 11 ΣΤΑΘΜΟΣ Ο.Σ.Ε. - ΡΙΟΝ ΤΗΛ.: 2610-992.419
Μεσσάτιδας
14:00-22:30
ΚΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δημοκρατίας 102 Οβρυα - πλησίον ΑΒ Βασιλόπουλος ΤΗΛ. 2610-526.140
Καλαβρύτων
14:00-22:30
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506
Νέου Ερινεού
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386