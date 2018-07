Η Δυτική Ελλάδα και η Απουλία ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Με στόχο την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον ιδιωτικό τομέα, διεξάγεται στην Πάτρα, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ξεκίνησε την Τρίτη και συνεχίζεται την Τετάρτη 11/7/2018), η εναρκτήρια συνάντηση του έργου “egov_INNO – E-government services and tools from regional government sand regional development bodies to support and coordinate the regional research and innovation capital”. Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 722.208,14 ευρώ από το Πρόγραμμα INTERREGV-A Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020.

Επικεφαλής εταίρος είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενώ οι υπόλοιποι εταίροι του έργου όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», η Αναπτυξιακή Εταιρία INNOVAPUGLIA και η Περιφέρεια της Απουλίας (μονάδα ανταγωνιστικότητας και έρευνας παραγωγικών συστημάτων).

Μέσω του Ευρωπαϊκού Έργου “egov_INNO” επιδιώκεται η βελτίωση της χρήσης προσαρμοσμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για επιχειρήσεις. Παράλληλα προτείνονται αποτελεσματικές και εφικτές εφαρμογές που οδηγούν σε καλύτερη διακυβέρνηση και ταχύτερη παροχή υπηρεσιών στον τοπικό ιδιωτικό τομέα.

Χάρη σε αυτό το έργο, οι περιφερειακοί φορείς στήριξης των επιχειρήσεων θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και την αξιοποίηση των δημόσιων επενδυτικών πόρων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους με στοχευμένες επενδύσεις και συμμετέχοντας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μέσω διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης και ανοικτές συζητήσεις.

Για το λόγο αυτό, όλοι οι εταίροι θα υλοποιήσουν τρεις αναλύσεις αναγκών για την ανάπτυξη προηγμένων σχεδίων ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης σε επιχειρήσεις (G2B) στην Απουλία και στη Δυτική Ελλάδα. Επιπλέον, θα προγραμματίσουν πέντε σεμινάρια για την κατάρτιση των ΜΜΕ σε ηλεκτρονικά εργαλεία και πέντε πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτής της επένδυσης.

Περισσότερες πληροφορίες:

Email: [email protected] Web:www.ptapde.gr.