Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Ιουνίου 2018

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-6-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜ. ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ
ΕΤΩΝ 86
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΩ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χηρα ΑΘΑΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ,ΑΛΕΚΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,
ΝΕΟΚΛΗΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,
ΒΑΣΩ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ,
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 17-6-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝ. ΓΚΟΛΦΗ
ΕΤΩΝ 67
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ,ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ,ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΤΩΝΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ,ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΛΦΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]