Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Ιουνίου 2018

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ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ


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Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Ιουνίου 2018 ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

 

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-6-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜ. ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ

ΕΤΩΝ 86

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ

ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΥΡΑΝΙΑ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΩ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χηρα ΑΘΑΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ,ΑΛΕΚΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,

ΝΕΟΚΛΗΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,

ΒΑΣΩ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ,

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ

 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 


ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 17-6-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝ. ΓΚΟΛΦΗ

ΕΤΩΝ 67

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ

ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ,ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ,ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΤΩΝΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ,ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΛΦΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ

 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]


 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 14/06/2018 11:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/490187

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