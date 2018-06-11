Στις κάλπες σήμερα και αύριο οι αστυνομικοί της Αχαΐας - ΔΕΙΤΕ τους υποψηφίους - ΦΩΤΟ

Κοινωνία

Τέσσερις οι παρατάξεις που κατεβαίνουν στις εκλογές


Μοιραστείτε το άρθρο:


Διαβάστε ακόμα
Ψηφίζουν για νέο Διοικητικό Συμβούλιο οι Αστυνομικοί της Αχαϊας σήμερα κι αύριο- ΔΕΙΤΕ τους υποψηφίους
Διαβάστε επίσης
"Έφυγε" νωρίς ο επιχειρηματίας Άγγελος Ντεμίρης, από τα Καμίνια - Τη Δευτέρα το πρωί η κηδεία τουΕίχε εστιατόριο στην περιοχή
"Έφυγε" νωρίς ο επιχειρηματίας Άγγελος Ντεμίρης, από τα Καμίνια - Τη Δευτέρα το πρωί η κηδεία του
Τον μετέφεραν νεκρό πάνω σε...βέσπα και τους έπεσε στο δρόμο...Συγκλονίζει ο θάνατος μυστήριο 30χρονου στον Πύργο Ηλείας Τον παράτησαν στη...γωνία για να τον βρουν οι αρχές!
Τον μετέφεραν νεκρό πάνω σε...βέσπα και τους έπεσε στο δρόμο...Συγκλονίζει ο θάνατος μυστήριο 30χρονου στον Πύργο Ηλείας
Πάτρα: Οι αστυνομικοί «χτενίζουν» από Προάστειο μέχρι Πλατάνι για να δρουν τον οδηγό - Προηγήθηκε καταδίωξη στην περιμετρική Υπάρχουν υποψήφιες ότι ο οδηγός έκλεψε πολίτη στον Αλισσό
Πάτρα: Οι αστυνομικοί «χτενίζουν» από Προάστειο μέχρι Πλατάνι για να δρουν τον οδηγό - Προηγήθηκε καταδίωξη στην περιμετρική
Στις κάλπες σήμερα και αύριο οι αστυνομικοί της Αχαΐας - ΔΕΙΤΕ τους υποψηφίους - ΦΩΤΟ Τέσσερις οι παρατάξεις που κατεβαίνουν στις εκλογές
 

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα και αύριο οι αστυνομικοί υπάλληλοι της Αχαΐας για την ανάδειξη νέας Διοίκησης. Οι παρατάξεις είναι τέσσερις.Οι εκλογές διεξάγονται στον β΄ όροφο του Αστυνομικού κτηρίου στην οδό Γούναρη 52 στην Πάτρα. Κατατέθηκαν τέσσερις (4) συνδυασμοί υποψηφίων ως ακολούθως, αναφερόμενοι με αλφαβητική σειρά:

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ - ΑΚΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΙΣΜΗΝΗ

ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΖΟΥΒΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΙΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΑΣΥ

ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΩΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΤΟΥΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΣΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΤΣΙΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΤΣΕΜΠΕΡΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΑΣΥ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΤΣΙΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΑΓΛΑΪΑ

ΤΣΕΜΠΕΡΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ - ΣΥΝΔΗΚΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΟΔOΣΟΠΟΥΛΟΥ–ΤΣΙΡΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΪΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΡΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΣΠΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΚΟΥΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΔΕΜΕΣΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΑΣΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔOΣΟΠΟΥΛΟΥ–ΤΣΙΡΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΪΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΛΟΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΠΑΡΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΧΑΪΚΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΨΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΕΜΕΣΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΘΕΟΔOΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΧΑΪΚΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ – ΣΚΑΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΑΣΥ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 11/06/2018 13:32

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/489785

thebest.gr © 2018

Διαβάστε επίσης
Νεκρός ο 21χρονος μετανάστης που παρασύρθηκε από νταλίκα στο νέο λιμάνι της Πάτρας - Προσπάθησε να κρυφτεί στα ημιαξόνια - ΦΩΤΟΤον παρέλαβε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ
Νεκρός ο 21χρονος μετανάστης που παρασύρθηκε από νταλίκα στο νέο λιμάνι της Πάτρας - Προσπάθησε να κρυφτεί στα ημιαξόνια - ΦΩΤΟ

Αθλητισμός
Η απαραίτητη μπουγάδα στον ποδηλατόδρομο του νότιου πάρκουΠαστρικές δουλειές
Η απαραίτητη μπουγάδα στον ποδηλατόδρομο του νότιου πάρκου
Culture
Δέκα χρόνια κύλησαν από το θάνατο του Χρίστου Λάσκαρη - Τιμητική εκδήλωση - αφιέρωμα απόψε στο ΠολύεδροΑπό το Σύνδεσμο Φιλολόγων Πάτρας
Δέκα χρόνια κύλησαν από το θάνατο του Χρίστου Λάσκαρη - Τιμητική εκδήλωση - αφιέρωμα απόψε στο Πολύεδρο


Κοινωνία
Πολιτική
Στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αλ. Τσίπρα ο Νίκος Κοτζιάς για το ΣκοπιανόΣυνεργασία για το θέμα των διαπραγματεύσεων
Στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αλ. Τσίπρα ο Νίκος Κοτζιάς για το Σκοπιανό
Life&the City
Πανελλήνιες ...50 χρόνια πριν - Οι μεγάλες διαφορές στο σύστημα εισαγωγής, οι εξετάσεις, τα θέματα και οι υποψήφιοι!Πώς έμπαιναν στο πανεπιστήμιο
Πανελλήνιες ...50 χρόνια πριν - Οι μεγάλες διαφορές στο σύστημα εισαγωγής, οι εξετάσεις, τα θέματα και οι υποψήφιοι!

Αγορά
Εκτίμηση θεμάτων Αρχαίων Ελληνικών και Μαθηματικών ΠροσανατολισμούΑπό το φροντιστήριο Πρόσημο
Εκτίμηση θεμάτων Αρχαίων Ελληνικών και Μαθηματικών Προσανατολισμού
Κόσμος
Ανακαλούνται 60.000 Audi A6/A7 σε όλη την Ευρώπη Λόγω ενός "παράνομου λογισμικού" που συνδέεται με το σύστημα AdBlue
Ανακαλούνται 60.000 Audi A6/A7 σε όλη την Ευρώπη



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

"Έφυγε" νωρίς ο επιχειρηματίας Άγγελος Ντεμίρης, από τα Καμίνια - Τη Δευτέρα το πρωί η κηδεία του "Έφυγε" νωρίς ο επιχειρηματίας Άγγελος Ντεμίρης, από τα Καμίνια - Τη Δευτέρα το πρωί η κηδεία του
Γέμισε η Πάτρα από τους θρύλους του 2004- Έκαναν βόλτα στη Ρήγα Φεραίου, χάρισαν χαμόγελα και selfies! ΦΩΤΟ Γέμισε η Πάτρα από τους θρύλους του 2004- Έκαναν βόλτα στη Ρήγα Φεραίου, χάρισαν χαμόγελα και selfies! ΦΩΤΟ
Τον μετέφεραν νεκρό πάνω σε...βέσπα και τους έπεσε στο δρόμο...Συγκλονίζει ο θάνατος μυστήριο 30χρονου στον Πύργο Ηλείας Τον μετέφεραν νεκρό πάνω σε...βέσπα και τους έπεσε στο δρόμο...Συγκλονίζει ο θάνατος μυστήριο 30χρονου στον Πύργο Ηλείας
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 11 Ιουνίου Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 11 Ιουνίου
Πάτρα: Οι αστυνομικοί «χτενίζουν» από Προάστειο μέχρι Πλατάνι για να δρουν τον οδηγό - Προηγήθηκε καταδίωξη στην περιμετρική Πάτρα: Οι αστυνομικοί «χτενίζουν» από Προάστειο μέχρι Πλατάνι για να δρουν τον οδηγό - Προηγήθηκε καταδίωξη στην περιμετρική
Το γιόρτασαν με την ψυχή τους οι Legends-Πλούσιο θέαμα στην Πάτρα - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ Το γιόρτασαν με την ψυχή τους οι Legends-Πλούσιο θέαμα στην Πάτρα - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ
Νεκρός ο 21χρονος μετανάστης που παρασύρθηκε από νταλίκα στο νέο λιμάνι της Πάτρας - Προσπάθησε να κρυφτεί στα ημιαξόνια - ΦΩΤΟ Νεκρός ο 21χρονος μετανάστης που παρασύρθηκε από νταλίκα στο νέο λιμάνι της Πάτρας - Προσπάθησε να κρυφτεί στα ημιαξόνια - ΦΩΤΟ
Οι Πατρινοί δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Εθνικής του 2004 Οι Πατρινοί δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Εθνικής του 2004
Θύμισε... 2004 η Εθνική στην Πάτρα - Νίκη με επική ανατροπή επί των «θρύλων» της Ισπανίας Θύμισε... 2004 η Εθνική στην Πάτρα - Νίκη με επική ανατροπή επί των «θρύλων» της Ισπανίας
Ο Παύλος Γιαννακόπουλος και η επιχειρηματική σχέση του με την Πάτρα Ο Παύλος Γιαννακόπουλος και η επιχειρηματική σχέση του με την Πάτρα