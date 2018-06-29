Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 29 Ιουνίου

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 17:00 μμ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 35 - ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΤΕ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 35 - ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΤΕ
ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
02:00 πμ - πρωί
ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ
14:00-17:00 τηλ.
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205
ΔΥΜΗ
14:00-17:00 & 21:00-πρωί
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23560
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΚΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 102 ΟΒΡΥΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣΤΗΛ. 2610-526.140
ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
14:00-17:00 τηλ.
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 82-ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΤΗΛ.: 2610-525.313
ΡΙΟΥ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΟΝΙΟΥ 11 ΣΤΑΘΜΟΣ Ο.Σ.Ε. - ΡΙΟΝΤΗΛ.: 2610-992.419