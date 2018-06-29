Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 29 Ιουνίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 29 Ιουνίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 17:00 μμ

ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΟΥΝΑΡΗ 35 - ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΤΕ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΟΥΝΑΡΗ 35 - ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΤΕ

ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

02:00 πμ - πρωί

ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ.
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23560

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΚΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 102 ΟΒΡΥΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣΤΗΛ. 2610-526.140

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ.
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 82-ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΤΗΛ.: 2610-525.313

ΡΙΟΥ

14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΟΝΙΟΥ 11 ΣΤΑΘΜΟΣ Ο.Σ.Ε. - ΡΙΟΝΤΗΛ.: 2610-992.419

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 29/06/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/489474

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