Πάτρα: Συνάντηση χειροτεχνών στην πλατεία Όλγας

Η 10η συνάντηση χειροτεχνών θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Μαΐου, στην πλατεία Όλγας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Παρασκευή 11/5/2018 ... από τις 10:30-23:00

* σεμινάριο μακραμέ στις 12:00

* Step Forward Connection - SFC



Σάββατο 12/5/2018... από τις 10:30- 23:00

*Κοινωνική κουζίνα "ο άλλος άνθρωπος"



* Live electronic Jam by Saverios " S.UN.P."

(sounds under pressure)



* Drag show by "ultra violence"



* Open Jam



Και τις δύο μέρες θα γίνεται:

*παραστάσεις τσίρκο με τον fred normal

* χειρομάλαξη αυχένα και ώμου (10 με 15 λεπτά)

* χαριστικό- ανταλλακτικό παζάρι

* συλλογή πλαστικών καπακίων

*συλλογή πραγμάτων για την κινηση υπεράσπισης δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών/στριών : γάλα εβαπορέ και ζάχαρη

* συλλογή πραγμάτων για την κοινωνική κουζίνα

" ο άλλος άνθρωπος"