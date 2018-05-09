Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 9 Μαΐου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 9 Μαΐου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΛΙΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔ

ΜΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 58 - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ

ΜΠΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ/ΛΕΩΣ 46

ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΘΕΙΑΣ 83 ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 73 & ΚΙΛΚΙΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΓΟΥΝΑΡΗ 206 - ΔΑΝΗΙΛΙΔΟΣ ΣΤΑΣΗ ΤΣΟΛΙΑ

02:00 πμ - πρωί

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΓΟΥΝΑΡΗ 206 - ΔΑΝΗΙΛΙΔΟΣ ΣΤΑΣΗ ΤΣΟΛΙΑ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί

ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23100

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 3-ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-528.705

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-22:30

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 87 (ΤΣΑΟΥΣΗ)ΤΗΛ.: 2610 527.236

ΡΙΟΥ

14:00-22:30

ΣΠΥΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΙΝΟΥΤΗΛ.: 2610-991.102

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 09/05/2018 10:01

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/485277

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