Στην πρωτεύουσα της Καταλονίας

Η Βαρκελώνη είναι η πρωτεύουσα της Καταλoνίας και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας. Για χρόνια θεωρούνταν μια από τις πιο αναπτυσσόμενες πόλεις της Ευρώπης καθώς αξιοποίησε στο μέγιστο την προβολή που δέχτηκε κατά τους Ολυμπιακούς του 1992 τους οποίους και διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία. Κατά μία εκδοχή η Βαρκελώνη ιδρύθηκε από τον Ηρακλή 400 χρόνια πριν την ίδρυση της Ρώμης και το πρώτο όνομα της ήταν "Βαρκινών".

Η Βαρκελώνη διαθέτει ένα αρτιότατο δίκτυο μετρό που σίγουρα θα αποτελέσει την βασική μέθοδο μετακίνησης σας κατά την επίσκεψη σας. Ο καιρός είναι μεσογειακός με μαλακούς υγρούς χειμώνες και ηλιόλουστα ξερά καλοκαίρια, με θερμοκρασίες και κλίμα παρόμοιο με την Θεσσαλονίκη.

Αξιοθέατα

Ναός της Αγίας Οικογένειας «Σαγράδα Φαμίλια»La Sagrada Familia: Αποκλείεται να πάτε στη Βαρκελώνη και να μη δείτε το γιγαντιαίο Ρωμαιοκαθολικό ναό Σαγράδα Φαμίλια (Sagrada Familia), καθώς είναι τοπιο διάσημο τουριστικό αξιοθέατο της Βαρκελώνης, με εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, ενώ είναι και ένα από τα ορόσημα της πόλης. Το έργο ήταν αρχικά μια ιδέα ενός Καταλανού βιβλιοπώλη, του Τζόσεπ Μαρία Μποκαμπέλα, οποίος και ξεκίνησε την κατασκευή της κρύπτης του ναού στις 19 Μαρτίου 1882 με αρχιτέκτονα τον Francisco de Paula del Villar. Έναν χρόνο αργότερα μπήκε στο πρότζεκτ ο Γκαουντί και το 1883 είναι πλέων αναλάβει την πλήρη ευθύνη, αλλάζοντας δραστικά τα σχέδια. Ο Γκαουντί αφιέρωσε πλήρως τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην κατασκευή της Σαγράδα Φαμίλια και μέχρι το 1926 που απεβίωσε, είχε ολοκληρώσει το 15 με 25 τοις εκατό. Η κατασκευή χαρακτηρίζεται από δεκάδες συμβολισμούς με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον κεντρικό πύργο που ονομάζεται "πύργος

του Χριστού" και με τα 170 μέτρα του είναι κατά 1 μέτρο μικρότερος από το λόφο Montjuïc (έναν από τους βασικούς λόφους της πόλης), καθώς ο

Γκαουντί πίστευε ότι η δημιουργία του δεν πρέπει να ξεπεράσει τη δημιουργία του θεού.Ί σως το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του ναού (εκτός από το μέγεθός του) είναι ότι ακόμα κατασκευάζεται, ενώ υπάρχει μεγάλη διαμάχη για τα υλικά που χρησιμοποιούνται σήμερα με πολλούς να λένε ότι ο Γκαουντί δε θα τα χρησιμοποιούσε. Μη χάσετε στο υπόγειο του κτιρίου, όπου υπάρχει ένα μίνι μουσείο στο οποίο θα βρείτε το αυθεντικό σχέδιο του αρχιτέκτονα, το οποίο έγινε με σακουλάκια από τσάι που κρέμονται ανάποδα.

Πρόσβαση: Με το μετρό από την ομώνυμη στάση μετρό Sagrada Familia (μπλε γραμμή L5 και μοβ γραμμή L2).

Πάρκο Θιουταντέλλα Parc de la Ciutadella: Ένα πανέμορφο πάρκο στο κέντρο της πόλης όπου θα βρείτε καθαρό γρασίδι για να ξαπλώσετε και να απολαύσετε το συντριβάνι όπως και μία μικρή λίμνη. Στο νοτιοανατολικό κομμάτι του πάρκου βρίσκεται ο ζωολογικός κήπος που διαθέτει περισσότερα από 7500 ζώα από 40 διαφορετικά είδη σε μία έκταση 13 εκταρίων. Στην περιοχή που σήμερα βρίσκεται το πάρκο Θιουταντέλλα βρίσκονταν το παλάτι του βασιλιά της Ισπανίας Philip V το οποίο χτίστηκε μετά την κατάληψη της Καταλονίας το 1714. Το παλάτι δημιουργούσε αρνητικά αισθήματα στους κατοίκους και έτσι το γκρέμισαν το 1841 και έκτοτε σταδιακά μετέτρεψαν το χώρο στο σημερινό πάρκο και ζωολογικό κήπο. Σίγουρα ένα εξαιρετικό μέρος για να περπατήσετε και να δροσιστείτε αν επισκεφτείτε τη Βαρκελώνη το καλοκαίρι.

Πρόσβαση: Από την στάση μετρό Arc de Triomf (κόκκινη γραμμή L1), θα χρειαστεί να περάσετε το μνημείο και να περπατήσετε για 50 μετρά μέχρι την είσοδο του πάρκου.

Πάρκο του Γκουέλ Park Guell :Το πάρκο του Guell βρίσκεται στο λόφο "el Carmel" και είναι άλλο ένα έργο του αρχιτέκτονα Antoni Gaudí. Περιέχει δημιουργήματα του Gaudí όπως συντριβάνια με δράκους όλα διακοσμημένα με το πολύχρωμο μαρμάρινο μωσαϊκό που χαρακτηρίζει την πόλη της Βαρκελώνης. Πίσω από τη βασική είσοδο θα βρείτε ένα τεράστιο φυσικό μπαλκόνι όπου και μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας με θέα σχεδόν όλη την πόλη της Βαρκελώνης. Μέσα στο πάρκο θα βρείτε ένα μικρό σπιτάκι στο οποίο ο ίδιος ο αρχιτέκτονας έχει μείνει σε κάποιο διάστημα της ζωής του. Καθώς απολαμβάνετε τη βόλτα σας μέσα στο πάρκο θα βρείτε ερασιτέχνες μουσικούς που παίζουν ζωντανά και από αυτούς μπορείτε να προμηθευτείτε φθηνά cd με διάσημες Ισπανικές μελωδίες. Η είσοδος είναι δωρεάν.

Πρόσβαση: Θα φτάσετε στο πάρκο με το μετρό στην στάση Lesseps (πράσινη γραμμή L3). Αφού αφήσετε το μετρό ακολουθήστε της πινακίδες που οδηγούν στο πάρκο, θα χρειαστεί να ανεβείτε σκαλιά και να περπατήσετε για περίπου 15-20 λεπτά με τουλάχιστον 200 μέτρα σκαλιά.

Πεζόδρομος Ράμπλα La Rambla: Η πολύβουη Ράμπλα είναι ένας πεζόδρομος στην καρδιά της Βαρκελώνης που συνδέει την πλατεία της Καταλονίας με το Άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου στη θάλασσα. Το μήκος του πεζόδρομου είναι 1.2 χιλιόμετρα και αποτελεί την κλασική βόλτα των τουριστών και των ντόπιων. Η Ράμπλα σκεπάζεται από πανέμορφα δέντρα σε όλο το μήκος της ενώ στην πραγματικότητα La Rambla ονομάζεται το σύμπλεγμα που αποτελείται από μια σειρά από μικρότερους δρόμους, της Rambla de Canaletes, Rambla dels Estudis, Rambla de Sant Josep, Rambla dels Caputxins και την Rambla de Santa Monica ενώ από τις αρχές του 1990 κατασκευάστηκε και η γέφυρα Rambla de Mar (Ράμπλα της θάλασσας) που συνδέει τον πεζόδρομο με το λιμάνι. Σε μία τυπική μέρα η Ράμπλα είναι γεμάτη με κόσμο και συνήθως οι τουρίστες είναι πολλοί περισσότεροι από τους ντόπιους. Πλήθος καλλιτεχνών κάνουν υπαίθριες παραστάσεις, μερικές από τις οποίες θα σας αφήσουν άφωνους με την πρωτοτυπία τους, ενώ επίσης άλλοι καλλιτέχνες θα αναλάβουν να δημιουργήσουν το πορτρέτο σας ή θα ζωγραφίσουν ένα τατουάζ. Προσοχή στους πορτοφολάδες, καθώς το πλήθος του κόσμου δίνει την κατάλληλη κάλυψη σε ελαφροχέρηδες. Διάσημα αξιοθέατα της πόλης βρίσκονται επί του πεζόδρομου της Ράμπλα, κοντά στην πλατεία της Καταλονίας βρίσκεται ένα περίκομψο σιντριβάνι του 19ου αιώνα, το Font de Canaletes που από το 1930 αποτελεί το σημείο συνάντησης των οπαδών της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μπαρσελόνα πριν και κυρίως μετά τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Κάπου στη μέση βρίσκεται η λαϊκή αγορά της Μποκερία και η όπερα Liceu, ενώ κοντά στη θάλασσα θα βρείτε το δημόσιο μουσείο της σύγχρονης τέχνης, Centre d'Art Santa Mònica. Τέλος μην παραλείψετε να βγάλετε μια φωτογραφία στο μπαρόκ παλάτι Palau de la Virreina.

Πρόσβαση: Ο καλύτερος τρόπος είναι να ξεκινήσετε την βόλτα σας από την κορυφή του πεζόδρομου στην πλατεία Καταλονίας, από την ομώνυμη στάση μετρό Catalunya (κόκκινη γραμμή L1 και πράσινη L3).

Γοτθικός Καθεδρικός Ναός της Βαρκελώνης Gothic Cathedral: Ο τεράστιος Γοτθικός καθεδρικός του Τιμίου Σταυρού και της Αγίας Ουλάλια είναι η έδρα του Αρχιεπίσκοπου της Βαρκελώνης και βρίσκεται στην καρδιά της παλιάς πόλης. Χτίστηκε μεταξύ του 13ου και 15ου αιώνα και είναι αφιερωμένος στην Ουλάλια της Βαρκελώνης, μία από τους πάτρωνες της πόλης. Η Ουλάλια ήταν μια νεαρή παρθένα που σύμφωνα με την Καθολική παράδοση υπέφερε μαρτύρια κατά τη Ρωμαϊκή εποχή. Τα λείψανα της Αγίας Ουλάλια βρίσκονται στην κρύπτη του καθεδρικού. Στην είσοδο του ναού θα βρείτε μια μικρή πλατεία όπου πλανόδιοι καλλιτέχνες εκτελούν τα έργα τους.

Πρόσβαση: Η κοντινότερη στάση μετρό είναι η Jaume I (κίτρινη γραμμή L4), επίσης βολεύουν και οι στάσεις Catalunya (πράσινη γραμμή L3 και κόκκινη γραμμή L1), Liceu (πράσινη γραμμή L3) που απέχουν περίπου 10 λεπτά με τα πόδια.

Σπίτια του Γκαουντί Κάζα Μπατλό & Κάζα Μιλά: Ο Γκαουντί εκτός από τη Σαγράδα Φαμίλια και το Πάρκο του Γκουέλ έφτιαξε και διάφορα σπίτια στους πλούσιους της εποχής. Σήμερα αυτά τα σπίτια έχουν γίνει διάσημα αξιοθέατα, ενώ την εποχή που φτιάχτηκαν είχαν γεννήσει αντιδράσεις για την σχεδόν αιρετική αισθητική τους. Το Κάζα Μπατλό (Casa Batlló) χτίστηκε το 1877, αρχικά ήταν ένα κλασικό κτίριο χωρίς κάτι αξιοσημείωτο σύμφωνα με την παράδοση του εκλεκτισμού του 19ου αιώνα. Το σπίτι βρίσκετε σε μια πάρα πολύ κεντρική τοποθεσία της πόλης, στην μέση της λεωφόρου Passeig de Gràcia και αγοράστηκε το 1900 από την οικογένεια Μπατλό, οι οποίοι και ανέθεσαν στον Γκαουντί να το επανασχεδιάσει ώστε να δημιουργήσει κάτι που να τραβάει την προσοχή -χωρίς κάποιο όριο στον σχεδιασμό. Το Κάζα Μπατλό ανακατασκευάστηκε με της τεχνικές του μοντερνισμού και αρ νουβό και ξεπέρασε κάθε εκκεντρικότητα, οι ντόπιοι το ονομάζουν και Σπίτι των Οστών λόγο της εμφάνισης του. Το Κάζα Μιλά (Casa Milà), είναι γνωστή και ως Λα Πεδρέρα (La Pedrera) που σημαίνει στα καταλανικά, το λατομείο. Σχεδιαστικέ μεταξύ του 1906 με 1910 και ολοκληρώθηκε το 1912 για να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία για την εύπορη οικογένεια Μιλά. Το Πεδρέρα στεγάζει σήμερα ένα μουσείο αφιερωμένο στον Γκαουντί, το εκθεσιακό κέντρο του Καϊσα ντε Καταλούνια, ένα επιπλωμένο διαμέρισμα μουσείο, καθώς και ιδιωτικές κατοικίες που κατοικούνται από απογόνους τον αρχικών κατοίκων.

Στάδιο «Καμπ Νου» Estadio Nou Camp:Το Στάδιο Καμπ Νου, προφέρετε σωστά στα καταλανικά ως Καμπ Νόου (Καινούργιο Γήπεδο), είναι η έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας της Βαρκελώνης. Κατασκευάστηκε το 1957, αντικαθιστώντας το παλιό γήπεδο Λες Κορτς (Camp de les Corts), ενώ η τελευταία ανακαίνιση ολοκληρώθηκε το 2008. Ανήκει στην κατηγορία elite της UEFA (5 αστέρια) και με χωρητικότητα 99.354 θεατές κατατάσσεται στη 10η θέση παγκοσμίως. Το Καμπ Νου είναι ένας ναός του ποδοσφαίρου για τους φίλους του δημοφιλούς αθλήματος και αποτελεί και σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο. Μπορείτε να επισκεφτείτε το στάδιο είτε παρακολουθώντας έναν αγώνα της Μπαρτσελόνα κάτι που είναι δύσκολο καθώς τα περισσότερα εισιτήρια προπωλούνται από την αρχή της χρονιάς και στην μαύρη αγορά είναι αρκετά ακριβά, είτε μέσω της περιήγησης στο στο μουσείο της ομάδας που περιλαμβάνει και επίσκεψη σε διάφορα σημεία του γηπέδου.

Πρόσβαση: Με το μετρό σταματάτε στην στάση Les Corts (πράσινη γραμμή L3) και παίρνετε ευθεία το δρόμο Travessera de les Corts που βρίσκεται μπροστά από τη στάση. Από τη στάση Badal (μπλε γραμμή L5) και ανεβαίνετε την οδό Carrer d'Arizala. Με το λεωφορείο μια από τις

γραμμές 7, 15, 43, 67, 68, 74, 75, L12, L50, L60 και L62.

Μουσείο Εθνικής Τέχνης της Καταλονίας Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) - Montjuïc: Το μουσείο της μοντέρνας τέχνης εκτός από τα έργα που διαθέτει, αξίζει να το επισκεφτείτε και για την εκπληκτική θέα της πόλης. Το μουσείο διαθέτει μεγάλη συλλογή Ρωμαϊκών, Γοτθικών, αναγεννησιακών και μπαρόκ εκθεμάτων. Χειροποίητα αντικείμενα, έργα ζωγραφικής, γλυπτά και κατασκευές σιδηρουργείου όπως επίσης και την μεγαλύτερη συλλογή

Καταλωνικών έργων τέχνης. Η είσοδος κοστίζει 8.50 ευρώ.

Πρόσβαση: Η κοντινότερη στάση μετρό είναι η στάση Espanya (πράσινη γραμμή L3 και κόκκινη γραμμή L1).

Παραλία Μπαρτσελονέτα La Barceloneta:Η παραλία Μπαρτελονέτα βρίσκεται στην ομώνυμη γειτονιά της παλιάς πόλης (Ciutat Vella). Η Μπαρτσελονέτα έγινε πολύ διάσημη μετά την ανάδειξή της ως η 'καλύτερη αστική παραλία του κόσμου' από ένα ντοκιμαντέρ για τις καλύτερες παραλίες από το Discovery Channel το 2005. Αυτό που κάνει την παραλία να ξεχωρίζει είναι η χρυσαφένια άμμος της και τα εξαιρετικά εστιατόρια που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη

μαζί με το μεγάλο πεζόδρομο που τους καλοκαιρινούς μήνες γίνεται το αδιαχώρητο. Στη Μπαρτελονέτα βρίσκονται επίσης μερικά από τα πιο γνωστά club για νυχτερινή διασκέδαση. Δεν είναι όμως και η μοναδική παραλία καθώς υπάρχουν 4.2 χμ. από παραλίες σε απόσταση ως 10 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Άλλες παραλίες είναι οι Icaria Beach, Mar Bella Beach (παραλία γυμνιστών) και Sitges Beaches.

Πρόσβαση: Από την ομώνυμη στάση μετρό Barceloneta (Κίτρινη γραμμή,L4)

Αγορά της Μποκερία La Boqueria: Η αγορά της Μποκερία είναι μια μεγάλη ανοιχτή αγορά και βρίσκεται στη μέση περίπου του μεγάλου πεζόδρομου Rambla κοντά στην όπερα της πόλης (Liceu) στην περιοχή Ciutat Vella. Η αγορά αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο καθώς βρίσκεται και στην καρδιά της τουριστικής ζωής της πόλης. Στην αγορά θα βρείτε φρούτα και λαχανικά, ψάρια και θαλασσινά, ισπανικά σαλάμια και τυροκομικά. Ακόμα και αν δεν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε κάτι όμως μην παραλείψετε να γνωρίσετε τα τάπας μπαρ (μεζεδομπάρ) της Μποκερία. Αυτά τα μαγαζιά είναι οικογενειακές επιχειρήσεις όπου η μαμά, ο μπαμπάς και τα παιδιά δημιουργούν και σερβίρουν παραδοσιακά Καταλονικά πιάτα με τάπας (μεζέδες), ενώ οι πελάτες τα απολαμβάνουν σε μια μπάρα που παραπέμπει σε νυχτερινά μπαρ. Η ιστορία της Μποκερία ανάγεται από το 1217 όταν αναφέρεται ότι εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι πάγκοι που πουλούσαν κρέας. Για αιώνες η αγορά λειτουργούσε ημι-παράνομα χωρίς κάποια εγκατάσταση ενώ μέσα στα χρόνια εμπλουτίζονταν από νέα προϊόντα όπως ζωντανά ζώα και ψάρια. Αρκετά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1826, η αγορά αναγνωρίστηκε επισήμως και το 1840 ξεκίνησε η κατασκευή του κτιρίου που τη στεγάζει. Το 1853 έγιναν τα εγκαίνια ενώ η μεταλλική σκεπή κατασκευάστηκε το 1914.

Πρόσβαση: Η στάση μετρό Liceu (πράσινη γραμμή L3) βρίσκεται μόλις μερικά μετρά μακριά από την αγορά της Μποκερία.

Ανοιχτό Μουσείο «Ισπανικό Χωριό» Poble Espanyol: Το Ισπανικό Χωριό είναι ένα ανοιχτό μουσείο αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στο λόφο του Μονζουίκ πολύ κοντά στο Palau Nacional. Κατασκευάστηκε με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση του 1929. Η ιδέα για την δημιουργία του χωριού ανήκει στον Josep Puig i Cadafalch.Αποτελείται από κτίρια από όλα τα μέρη της Ισπανίας με σκοπό να μπορεί ο επισκέπτης να θαυμάσει σε ένα μέρος το διαφορετικό στυλ, την αρχιτεκτονική και την κουλτούρα της κάθε τοποθεσίας, από το μεσογειακό νότο της Ανδαλουσίας στο βορρά της Γαλικίας, της

Βασκονίας και της Καταλονίας με όλες τις ενδιάμεσες περιοχές της ηπειρωτικής Ισπανίας. Οι αρχιτέκτονες Francesc Folguera και Ramon Reventós κατασκεύασαν το χωριό σε 13 μήνες. Περιλαμβάνει 117 κτίρια σε μια έκταση 42.000 τ.μ. με δρόμους, πλατείες, εκκλησίες, θέατρο και εστιατόρια.

Ενυδρείο Βαρκελώνης L’ aquarium Barcelona :Το Ενυδρείο της Βαρκελώνης είναι το μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο της Μεσογείου και το δεύτερο μεγαλύτεροστον κόσμο. Στεγάζεται σε ένα πολύ όμορφο κτίριο στο οποίο φιλοξενούνται τα πλέον αντιπροσωπευτικά είδη της θαλάσσιας ζωής. Άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του στο κοινό τον Σεπτέμβριο του 1995 και μέχρι σήμερα έχει δεχθεί πάνω από 14 εκατομμύρια επισκέπτες από όλες τις γωνιές του κόσμου. Έχει 35 δεξαμενές, 450 διαφορετικά είδη ψαριών και θαλάσσιων φυτών, και ένα τούνελ μήκους 80 μέτρων, όπου καρχαρίες και σκυλόψαρα κάνουν τη βόλτα τους πάνω από τα κεφάλια των επισκεπτών. Εκτός από τις δεξαμενές, διατίθεται μια αίθουσα 168 θέσεων στην οποία προβάλλονται ντοκιμαντέρ για τη θαλάσσια ζωή του πλανήτη κάνοντας την επίσκεψη σας πιο ολοκληρωμένη, καφέ και εστιατόριο, αίθουσα για παιδικά πάρτι, κατάστημα αναμνηστικών και φωτογραφείο. Επίσης, για τους πιο τολμηρούς, με τη βοήθεια δυτών και εκπαιδευτών μπορείτε να βουτήξετε στη δεξαμενή με τους καρχαρίες και να βρεθείτε σε απόσταση αναπνοής με τα απίστευτα αυτά ψάρια.

Μουσείο του Πικάσο Picasso Museum:Το μουσείο του Πικάσο προσελκύει πάνω από 1 εκ. επισκέπτες το χρόνο και όχι άδικα καθώς η γκαλερί αποτελεί τη μεγαλύτερη συλλογή έργων τέχνης (4.249 έργα) του διάσημου ζωγράφου. Τα έργα είναι τοποθετημένα με χρονολογική σειρά από τα πρώτα έργα του Πικάσο

μέχρι τα τελευταία πράγμα που δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη να δει την πρόοδο και την αλλαγή στην σκέψη του Πικάσο μέσα στην καλλιτεχνική του πορεία. Το μουσείο του Πικάσο της Βαρκελώνης άνοιξε για το κοινό στις 9 Μαρτίου το 1963 και ήταν τότε το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στον διάσημο ζωγράφο. Στην συλλογή του περιλαμβάνει δυο από τα πρώτα πολύ διάσημα έργα του καλλιτέχνη, το First Communion (1896) και το Science and Charity (1897). Η μόνιμη συλλογή είναι οργανωμένη σε τρία τμήματα: τη ζωγραφική και το σχέδιο, την χαρακτική, και τα κεραμικά ενώ περιλαμβάνει πάνω από 3.500 έργα. Το μουσείο έχει πραγματοποιήσει και δεκάδες περιοδικές εκθέσεις, για την σχέση του Πικάσο με άλλους καλλιτέχνες της εποχής του ή με αναλύσεις για την τέχνη και τα νοήματα που προκύπτουν από τα έργα του.

Πρόσβαση: Βρίσκεται στην παλιά πόλη και η πιο κοντινή στάση μετρό είναι η "Jaume".

Πλατεία Καταλονίας Plaça de Catalunya: Η πλατεία Καταλωνίας θεωρείται το κέντρο της παλιάς πόλης αλλά αποτελεί και την καρδιά των συγκοινωνιών ειδικότερα με λεωφορεία.Μερικές από τις σημαντικότερους λεωφόρους της πόλης, όπως οι Passeig de Gràcia, Rambla de Catalunya, La Rambla, διέρχονται από την πλατεία. Καταλαμβάνει περίπου 50,000 τ.μ. και είναι διάσημη για τα συντριβάνια και τα αγάλματά της. Αποτελεί επίσης και το κέντρο της τουριστικής

ζωής της πόλης ενώ είναι συνέχεια γεμάτη από περιστέρια. Η δημιουργία της ξεκίνησε στις αρχές του 20 αιώνα μετά την καταστροφή των τειχών της παλιάς πόλης. Στα κτίρια που περιβάλουν την πλατεία της Καταλωνίας περιλαμβάνονται θέατρα, κεντρικά τραπεζών, εμπορικά κέντρα (εδώ θα βρείτε ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο της διάσημης Ισπανικής El Corte Inglés), ξενοδοχεία και, φυσικά, εστιατόρια και καφετέριες όπως το ιστορικό Café Zurich.

Πρόσβαση: Από την ομώνυμη στάση μετρό Catalunya (κόκκινη γραμμή L1 και πράσινη L3).

Μνημείο του Κολόμβου Monumento a Colón: Tο μνημείο αυτό είναι, όπως εύκολα φαίνεται από το όνομα του, αφιερωμένο στον διάσημο ερευνητή Χριστόφορο Κολόμβο που ανακάλυψε την Αμερική. Το μνημείο του Κολόμβου βρίσκεται στο τέλος του πεζόδρομου La Rambla και είναι ένας χάλκινος στύλος Κορινθιακού ρυθμού 60 μέτρων με ένα άγαλμα του Κολόμβου στην κορυφή. Στη βάση του μνημείου βρίσκονται τέσσερα αγάλματα της θεάς Νίκης που ετοιμάζονται να πετάξουν στις τέσσερις άκρες του κόσμου και αγάλματα με ζευγάρια από γρυπαετούς ενώ στο οκτάγωνο βάθρο βρίσκονται αναπαραστάσεις από ανθρώπους σχετικούς με τον Κολόμβο και το ταξίδι του. Το σημείο που στέκεται σήμερα το μνημείο είναι το σημείο που επέστρεψε ο Κολόμβος μετά το πρώτο ταξίδι του στην Αμερικάνικη ήπειρο και κατέθεσε την αναφορά του για το ταξίδι στη Βασίλισσα Ιζαμπέλα.

Πρόσβαση: Η κοντινότερη στάση του μετρό είναι η Drassanes (πράσινη γραμμή L3) που απέχει λιγότερο από 50 μέτρα. Πάρα ταύτα σας προτείνουμε να κατεβείτε στην στάση Catalunya (κόκκινη γραμμή L1 και πράσινη L3) και να περπατήσετε όλο το μήκος του πεζόδρομου La Rambla που είναι μια πολλή όμορφη διαδρομή.

Εκδρομή στη Χιρόνα και στη γενέτειρα του Νταλί, Φιγέρες Girona & Figueres: Δίπλα στα ισπανογαλλικά σύνορα, περίπου 100 χμ βορειοανατολικά της

Βαρκελώνης βρίσκεται η Χιρόνα (στα καταλανικά Τζιρόνα) και περίπου 45 χμ βορειότερα αυτής βρίσκετε η γενέτειρα του διάσημου καλλιτέχνη Σαλβαδόρ Νταλί, η Φιγέρες.Η Χιρόνα είναι μία πόλη δυνατή, ζωντανή και πολύ ατμοσφαιρική και όπως κάθε Ισπανική πόλη διαθέτει έναν επιβλητικό καθεδρικό ναό, τον ναό της Σάντα Μαρία ο οποίος χτίστηκε το 1416 και είναι ο μεγαλύτερος ναός γοτθικού τύπου παγκοσμίως. Η πόλη είναι περισσότερο "καταλανικών προδιαγραφών" και οι ντόπιοι μιλούν περισσότερο την καταλανική διάλεκτο παρά καστιγιάνικα. Τα στενά δρομάκια της την κάνουν ιδανική για περπάτημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Μουσείο Τέχνης, όπου παρουσιάζεται η τοπική τέχνη, με εκθέματα όπως πίνακες, τοιχογραφίες, γλυπτά και διάφορα αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται το ποτάμι και γύρω τα μικρά καφέ και εστιατόρια, ενώ τα μπαλκόνια των πολυκατοικιών μοιάζουν να κρέμονται κυριολεκτικά πάνω από το ποτάμι. Φάτε υπέροχα σοκολατένια ντόνατς και τάπας στην πλατεία Ανεξαρτησίας, την γαστρονομική καρδιά της πόλης. Επισκεφτείτε τα Ρωμαϊκά Λουτρά και το Μουσείο Κινηματογράφου και γεμίστε με εικόνες από το χθες. Η εκδρομή στη Χιρόνα συνδυάζετε ιδανικά με μια εκδρομή στη γενέτειρα του Σαλβαδόρ Νταλί. Η Φιγέρες είναι μια μικρή γραφική πόλη (πληθυσμός 43.330 κάτοικοι), είναι ιδιαίτερα γνωστή λόγο του μουσείου του Σαλβαντόρ Νταλί.

Γεύσεις

Είναι δύσκολο να μην γίνει αναφορά στο φαγητό της Βαρκελώνης, με την καταλανική κουζίνα να είναι πολύ δημοφιλής εντός και εντός συνόρων, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι πολλά εστιατόρια της πόλης έχουν λάβει διεθνείς διακρίσεις. Βασισμένη στη μεσογειακή διατροφή, στην καταλανική κουζίνα είναι έντονη η παρουσία του χοιρινού σε διάφορα πιάτα και εδέσματα όπως στο χαμόν σεράνο (καπνιστό χοιρομέρι), το τσορίθο (χοιρινό σαλάμι) και το μπουτιφάρα (είδος σαλαμιού). Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της καταλανικής κουζίνας είναι οι διάφορες σάλτσες που συνοδεύουν τα κρέατα και τα θαλασσινά, όπως η Allioli με σκόρδο και ελαιόλαδο, η Picada με αμύγδαλα, σκόρδο και μαϊδανό και η Romesco με αμύγδαλα και ντομάτα. Το κρασί είναι το συνηθέστερο συνοδευτικό των

γευμάτων, καθώς η ευρύτερη περιοχή της Καταλανίας να έχει μία μακραίωνη παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών κρασιών και είναι η γενέτειρα του αφρώδους κρασιού Cava, που εφευρέθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1870 στο οινοποιείο Sant Sadurni d'Anoia. Από γλυκά ξεχωρίζουν η περίφημη Crema Catalana που είναι βασικό συστατικό στα περισσότερα γλυκά, τα Pastissets που είναι μικρά γεμιστά τηγανητά κέικ και το Menjablanc, ένα είδος λευκής κρέμας με αμύγδαλα.

Χρήσιμα

Χώρα: Ισπανία

Πληθυσμός: 1,621,537

Νόμισμα: Ευρώ (€)

Αεροδρόμιο/α: Barcelona - El Prat (BCN)

Καιρός / Κλίμα: Η Βαρκελώνη έχει μεσογειακό κλίμα με ήπιους υγρούς χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια, όχι τόσο ξηρά όσο στα περισσότερα μέρη της Μεσογείου. Η καλύτερη εποχή για να επισκεφθεί κανείς τη Βαρκελώνη είναι Μάιο μέχρι τέλη Ιουλίου, όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 18-25 °C, ενώ τον Αύγουστο η ζέστη ανεβαίνει κατακόρυφα και σε συνδυασμό με την υγρασία, δημιουργούν δυσφορία. Ο Σεπτέμβριος είναι επίσης ένας καλός μήνας, με θερμοκρασία γύρω στους 20-22 °C, αλλά και ο Οκτώβριος και Νοέμβριος είναι σχετικά ήπιοι μήνες (21 ° C μέχρι 15 ° C), χωρίς ωστόσο με ιδιαίτερη ηλιοφάνεια. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες παρατηρούνται Νοέμβριο με Φεβρουάριο, με μέσο όρο περίπου 12 ° C και ελάχιστες βροχές

Πληροφορίες: Fastravel by Keramidas - Όθωνος Αμαλίας 12A, Πάτρα

Tηλέφωνο: 2610 622500

http://www.fastravel.gr

E-mail: [email protected]