Το μήνυμα της 13χρονης Φάνιας, που έτρεξε τον “Δρόμο της Εκεχειρίας 2018”, μήνυμα ζωής για όλο τον κόσμο

"Fania Kefok: Περπάτησα ανάμεσα σε μεγάλους, πόνεσα πολύ, έκλαψα αλλά επέμεινα μέχρι το τέλος για να σας πω πως θέλω ειρήνη στους λαούς! Και είμαι 13 χρονών...και οι φίλοι μου θέλουν ειρήνη να ξέρετε! Εσείς που είστε μεγάλοι δείτε πόσο το θέλουμε και κάντε κάτι να σταματήσουν οι πόλεμοι...όχι μόνο για λίγες μέρες εκεχειρίας αλλά για πάντα!"

Αυτή είναι η συγκλονιστική κραυγή αγωνίας της 13χρονης Φάνιας Θεοδώρου που με τη μητέρα της Δήμητρα Κεφοκέρη περπάτησε τα 49.800 μέτρα του «Δρόμου της Εκεχειρίας». Ένα μήνυμα ειρήνης, μια ευχή και μια επιθυμία γεμάτη από την αγνότητα μιας παιδικής ψυχής, που θα έπρεπε να λάβουμε υπ΄ όψιν οι πάντες.

Ο κάθε δρομέας είχε τη δική του ιστορία όπως ο Ιταλός Leonardo Curatolo, από τη Σελινούντα ο οποίος είχε τρέξει και πέρυσι, θέλοντας να κάνει τον δικό του δρόμο εκεχειρίας έφτασε ποδηλατώντας από την Αθήνα στην Αρχαία Ήλιδα και την Κυριακή έτρεξε στο Μονοπάτι της Εκεχειρίας.

Ο Ιωάννης Τριπύλας ο 22χρονος πρωταθλητής μας της ποδηλασίας που για πρώτη φορά άφησε το ποδήλατό του και συμμετείχε σε αγώνα δρόμου.

Τα δύο παιδιά (ΑΜΕΑ) που παρ’ όλες τις δυσκολίες τους ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τη διαδρομή, κάνοντας έναν αγώνα ζωής…

Μια παρέα νέων παιδιών από την Αρχαία Ήλιδα με επικεφαλής τον 17χρονο Νώντα Καγιανά γιό του προέδρου της Ήλιδας έτρεξαν τα 49.8 χλμ. τιμώντας την Αρχαία Ήλιδα.

Ο Κώστας Χατζής που ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του για τρίτη χρονιά από την Ολλανδία για να τιμήσει την Εκεχειρία μη γνωρίζοντας αν θα βρει καράβι από την Ιταλία για την Ελλάδα.

Άνθρωποι γνωστοί (που άφησαν στην άκρη την ταυτότητά τους), απλοί, καθημερινοί, κάθε ηλικίας ήλθαν χωρίς επισημότητες από κάθε γωνιά της Ελλάδος στην Ηλεία αλλά και το εξωτερικό για να στείλουν το δικό τους μήνυμα την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 που διεξήχθη για τρίτη χρονιά «Ο Δρόμος της Εκεχειρίας» από την Αρχαία Ήλιδα προς την Αρχαία Ολυμπία, επί της «Οικοτουριστικής διαδρομής Ήλιδας – Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας», το πανανθρώπινο μήνυμα της Ειρήνης που προκύπτει μέσω της Εκεχειρίας. Μέσω του «Δρόμου της Εκεχειρίας», ο οποίος δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα και έχει ως στόχο να σταλεί ένα μήνυμα ανάγκης προώθησης και υλοποίησης μιας από τις αξίες που αποτελούσαν βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, της Εκεχειρίας.

«Ο Δρόμος της Εκεχειρίας 2018», πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 22 Απριλίου 2018. Οι δρομείς ξεκίνησαν με επικεφαλή την παγκοσμιονίκη του taekwondo Μαρία Καρπαθάκη στις 5.45 το πρωί από την Αρχαία Ήλιδα και αφού διαβήκανε 13 χωριά της ημιορεινής Ηλείας (Δάφνη, Κεραμιδιά, Δαφνιώτισσα, Περιστέρι, Χειμαδιό, Σόπι, Καράτουλα, Μαγούλα, Λατζόι, Ηράκλεια, Πουρνάρι, Πελόπιο, Πλάτανος) κατέληξαν στη διοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων την Αρχαία Ολυμπία. Σε κάθε χωριό υπήρχε υποδοχή από τους κατοίκους με επικεφαλής τους προέδρους τους, γενόμενοι έτσι όλοι εθελοντές του «Δρόμου της Εκεχειρίας». Φθάνοντας στην Αρχαία Ολυμπία ακολούθησαν οι βραβεύσεις των δρομέων που ολοκλήρωσαν τη διαδρομή με μοναδικά αριθμημένα μετάλλια και οι τριήμερες εκδηλώσεις έκλεισαν με μία μικρή γιορτή προς τιμήν των δρομέων με χορευτικά από τον πολιτιστικό λαογραφικό σύλλογο «Η Ωλένη». Φέτος είχαν δηλώσει συμμετοχή περίπου 500 δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τις εκδηλώσεις παρουσίασε και συντόνισε η δημοσιογράφος Σπυριδούλα ‘Ιριδα Σπανέα.

Το Σάββατο 21 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης του «Δρόμου της Εκεχειρίας».

Η εκδήλωση άνοιξε με ένα δρώμενο από το δημοτικό σχολείο Κρεστένων. Τα παιδιά της β΄ τάξης του Σχολείου αναπαράστησαν την αφή της φλόγας πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες που λαμβάνει χώρα στην Αρχαία Ολυμπία.

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Συμπολιτείας Ολυμπίας Σοφία Χίντζιου Κοντογιάννη, έκανε μία μικρή αναφορά στα έργα που έχουν υλοποιηθεί επί της Οικοτουριστικής διαδρομής Ήλιδας Ολυμπίας και ευχήθηκε καλό δρόμο στους δρομείς.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, ο πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος Ήλιδας κ. Νίκος Καγιανάς, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος, ο βουλευτής Ηλείας κ. Γιάννης Κουτσούκος, η κα Αλίκη Μητσάκου εκπρόσωπος της WIIS Hellas (Γυναίκες για τη Διεθνή Ασφάλεια) και πρόεδρος του TICLS (The International Center for Leading Studies) τονίζοντας τη συμβολή των γυναικών στη διεθνή ασφάλεια και στην ειρήνη και ο κ. Θεοδόσης Γεωργίου πρόεδρος της GAAEC (Ελληνική Ένωση για Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία).

Ο Δρ. Αισθητικής και Φιλοσοφίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού VIII Δημοσθένης Δαββέτας μεταδίδοντας συμβολικά το νόημα της Εκεχειρίας και του Ολυμπιακού ιδεώδους προσέφερε στο κοινό ένα ποτήρι κρασί, με κλάδο ελαίας και επιλεγμένους στίχους ποιημάτων του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εκτέθηκαν έργα ζωγραφικής αφιερωμένα στον αθλητισμό και στην εκεχειρία υπό την επιμέλεια του καλλιτέχνη Kristo Defrim Hasa, ενώ τιμήθηκαν η προπομπός της πορείας παγκοσμιονίκης Μαρία Καρπαθάκη και ο Κώστας Χατζής που για 3η χρονιά κάνοντας τον δικό του δρόμο Εκεχειρίας από την Ολλανδία, λαμβάνει μέρος στο δρόμο.

Η εκδήλωση έκλεισε υπό τους ήχους του συγκροτήματος Passepartout. Όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς, παιδιά κάνοντας έναν μεγάλο κύκλο χόρεψαν το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου «Σου μιλώ και κοκκινίζεις», δίνοντας την υπόσχεση στον επόμενο Δρόμο Εκεχειρίας, που θα γίνει στις 5 Μαΐου 2019, να είναι παρόντες, αγωνιζόμενοι και πάλι για την προβολή του μηνύματος της εκεχειρίας και της ειρήνης.

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι Ήλιδας, Καλυβίων, Αυγείου και Πύρρων πρόσφεραν τοπικά εδέσματα στους καλεσμένους.

Παρευρέθηκαν πρόεδροι Τοπικών διαμερισμάτων, πολιτιστικών συλλόγων, εκπρόσωποι της 117 ΠΜ, του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού Ταμείου Πύργου, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι και πλήθος κόσμου.

Τις εκδηλώσεις υποστήριξαν ομάδες διασωστών, της Πυροσβεστικής, ο Ερυθρός Σταυρός, οι πρόσκοποι του Πύργου και ο γιατρός του ΑΣΑΕΔ κ. Παναγιώτης Μπουρλίδης.

Την Παρασκευή το πρωί, 20 Απριλίου διεξήχθη στο κλειστό της Αμαλιάδας από τον Δρ. Κωνσταντίνο Φίλη και την κα Ντόρα Πάλλη του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας το πρόγραμμα «Αθλητισμός για την Ειρήνη - Πρόγραμμα 5 Κύκλων» (βάσει των 5 Ολυμπιακών κύκλων). Συμμετείχαν οι Ολυμπιονίκες: Βούλα Κοζομπόλη, αργυρή ολυμπιονίκης πόλο Αθήνα 2004, πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, Δημήτρης Καφφάτος, Ολυμπιονίκης handball, Βιργινία Κραβαριώτη χάλκινη ολυμπιονίκης ιστιοπλοΐας, Εύη Μωραϊτίδου, αργυρή ολυμπιονίκης πόλο, Δημήτρης Μιτελούδης, ολυμπιονίκης του πόλο.

Οι Έλληνες Ολυμπιονίκες παρουσίασαν το Πρόγραμμα «Αθλητισμός για την Ειρήνη» και μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, επιχείρησαν να κάνουν την έννοια της Ολυμπιακής εκεχειρίας πιο κατανοητή από τους μικρούς μαθητές. Σκοπός είναι μέσα από το παιχνίδι, την τέχνη και τον αθλητισμό, οι μικροί μαθητές να μπορέσουν να κατανοήσουν έννοιες όπως είναι το fair play, η φιλία, η συνεργασία, ο σεβασμός της διαφορετικότητας.

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από τη Συμπολιτεία Ολυμπίας με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους δήμους Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας, συνεργαζόμενο φορέα υποστήριξης τον Δήμο Σπάρτης και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Τουρισμού, του CISM, του ΝΑΤΟ, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, της ΕΘΝΟΑ, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών «Η Καλλιπάτειρα» και την τεχνική υποστήριξη του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ) καθώς και θεσμικό υποστηρικτή την Ελληνική Ένωση για την Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία.

Χορηγοί των εκδηλώσεων ήταν οι: ΟΠΑΠ, ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική, Legea, AutoUnit Ν. Πουλάκης, και υποστηρικτές οι: Λουξ, Fargeco Hellas, ΑΒ Αμαλιάδας, ΠΙΚ Κινινής, Κτήμα Μερκούρη, Καλομοίρης, ΕΑΣ Ηλείας Ολυμπίας, Ξηροί καρποί Παπαθεοδώρου, Ασφάλειες Λουρίδα, ΟΕΣΗ και ΔΗ.Κ.Ε.Π., Σ.Ε.ΔΙ.Π. Δυτ. Αχαΐας, Ε.Ο.ΠΥ.Δ. Βραχναίικων, Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Αμαλιάδας.

Χορηγοί επικοινωνίας ήταν η ΕΡΤ, ΕΡΤ 3, Πρώτο Πρόγραμμα 91,6, ΕΡΑ σπορ 101.8, ΕΡΤ Πύργος, , Π.Σ.Α.Τ., ΟΡΤ, ΠΑΤΡΙΣ, The BEST, RUNNING NEWS.GR, We Love Sports, SPORTEVENT.GR, Apopseis.gr, OVI magazine, Ilia.News, Amaliada-News, ΗΛΙΔΑ Κάμπος News, RunNFun.gr, Hellenic Media Group, Amaliada Web radio, RunNFun.gr, patrisnews, ΟΡΤ 92.3, Greek Teachers, AmaliadaRadio, Ilida 91,1.