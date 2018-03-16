Πάτρα: Αρχιερατικό Μνημόσυνο το Σάββατο 24/3/2018

Κηδείες-Μνημόσυνα

Στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης


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Πάτρα: Αρχιερατικό Μνημόσυνο το Σάββατο 24/3/2018 Στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης
 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Αρχιερατικό ιερό μνημόσυνο θα τελεστεί το Σάββατο 24/3/2018 και ώρα 8:30 π.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης για την ανάπαυσιν των ψυχών των αγαπημένων γονέων, αδελφών, θείων, πάππων και προπάππων Γεράσιμου & Θεοδώρας Καλογεράτου.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΛΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΩΤΟΠΡ., ΟΔΥΣΣΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΥ.

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡ., & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΕΣΒ., ΘΕΟΔΩΡΑ & ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΕΤΙΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΕΣΒ. & ΟΛΓΑ ΠΡΕΣΒ.,  ΘΕΟΔΩΡΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΟΥΜΠΕΡΤΟ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΜΑΣ & ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΕΡΟΔ. & ΔΑΜΙΑΝΗ ΙΕΡΟΔ., ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΡΗΓΓΙΝΑ.

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΑΤΑΛΙΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΑΝΑΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΛΕΙΩ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΚΛΕΙΩ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΝΘΟΥΛΑ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΕΥΑ, ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ,  ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ,

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 16/03/2018 19:18

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/479721

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