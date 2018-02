Ο Μπαράκ Ομπάμα είναι ερωτευμένος και δεν το κρύβει!

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα, πολλές φορές έχει μιλήσει για τον έρωτα της ζωής του, την αγαπημένη του σύζυγο Μισέλ με την οποία είναι μαζί από τα χρόνια της νιότης του. Έτσι σήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, της γιορτής των ερωτευμένων, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter μία φωτογραφία στην οποία αγκαλιάζει την πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, με το εξής μήνυμα:

«Ευτυχισμένη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, Μισέλ. Κάνεις κάθε ημέρα και κάθε μέρος καλύτερο».

Happy Valentine’s Day, @MichelleObama. You make every day and every place better. pic.twitter.com/aWvyytR7Mm