Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 19 Μαρτίου

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 21:00 μμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 2 - ΚΑΡΟΛΟΥ
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 128Γ & ΚΑΝΑΡΗ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 132 & ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 435 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΘΕΙΑΣ 217 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 12 ΕΝΑΝΤΙ LIDL - ΑΓΥΙΑ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 321 - ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ
ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 135
02:00 πμ - πρωί
ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 135
ΡΙΟ
14:00-22:30
ΣΚΑΡΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΙΤΤΑ 38Α - ΡΙΟΤΗΛ.: 2614-003.084
ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)
ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205
ΔΥΜΗ
14:00-πρωί
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)
ΤΗΛ.: 26930 23560
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13
ΤΗΛ.: 26920-23.047
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-22:30
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΛΑΟΥΣ 7 ΠΕΤΡΩΤΟ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΜΒΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ
ΤΗΛ.: 2610-520.046
ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ
ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
14:00-22:30
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ)
ΤΗΛ.: 2610-523.703