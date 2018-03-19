Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 19 Μαρτίου

Φαρμακεία


Μοιραστείτε το άρθρο:


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 19 Μαρτίου
 

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 21:00 μμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 2 - ΚΑΡΟΛΟΥ
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 128Γ & ΚΑΝΑΡΗ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 132 & ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 435 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΘΕΙΑΣ 217 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 12 ΕΝΑΝΤΙ LIDL - ΑΓΥΙΑ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 321 - ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ
ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 135
02:00 πμ - πρωί
ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 135

ΡΙΟ
14:00-22:30
ΣΚΑΡΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΙΤΤΑ 38Α - ΡΙΟΤΗΛ.: 2614-003.084

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)
ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΔΥΜΗ
14:00-πρωί
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)
ΤΗΛ.: 26930 23560

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13
ΤΗΛ.: 26920-23.047

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-22:30
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΛΑΟΥΣ 7 ΠΕΤΡΩΤΟ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΜΒΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ
ΤΗΛ.: 2610-520.046

ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ
ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
14:00-22:30
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ)
ΤΗΛ.: 2610-523.703

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 19/03/2018 11:08

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/471510

thebest.gr © 2018

Life&the City
Η αριστοκρατική οικογένεια Μινέικο και το περίφημο οίκημα των Υψηλών Αλωνίων στην ΠάτραΑγνωστες πτυχές της ζωής της μητέρας του Ανδρέα Παπανδρέου-ΦΩΤΟ
Η αριστοκρατική οικογένεια Μινέικο και το περίφημο οίκημα των Υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα
Αθλητισμός
Α1 ΕΣΚΑ-Η: Ακάθεκτοι οι πρωτοπόροι - Πέφτει σήμερα η αυλαία Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής
Α1 ΕΣΚΑ-Η: Ακάθεκτοι οι πρωτοπόροι - Πέφτει σήμερα η αυλαία
Culture
Πάτρα: Στις 25 Μαρτίου η συναυλία του Γιάννη Μαρκόπουλου «Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»Στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
Πάτρα: Στις 25 Μαρτίου η συναυλία του Γιάννη Μαρκόπουλου «Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»


Φαρμακεία
Πολιτική
Πάτρα: Εκδήλωση για "Ρυθμίσεις δανείων από κεφάλαια του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας"Διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ
Πάτρα: Εκδήλωση για "Ρυθμίσεις δανείων από κεφάλαια του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας"
Κοινωνία
Πάτρα: 20 χρόνια κύλησαν από την εκδημία του ιεραποστόλου π. Χαρίτωνος ΠνευματικάκιΘα τελεστεί μνημόσυνο την Κυριακή και θα γίνει εκδήλωση τη Δευτέρα 19/3/2018
Πάτρα: 20 χρόνια κύλησαν από την εκδημία του ιεραποστόλου π. Χαρίτωνος Πνευματικάκι

Αγορά
Νέο δίκτυο λιανικών πωλήσεων τροφίμων από την SPAR- Διευθύνων Σύμβουλος ο Πατρινός Φοίβος ΚαρακίστοςΣτόχος 350 καταστήματα σε 4 χρόνια
Νέο δίκτυο λιανικών πωλήσεων τροφίμων από την SPAR- Διευθύνων Σύμβουλος ο Πατρινός Φοίβος Καρακίστος



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πάτρα: Του το εγκαινίασαν και αντιεξουσιαστές! Στόχος κρεοπωλείο –ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ Πάτρα: Του το εγκαινίασαν και αντιεξουσιαστές! Στόχος κρεοπωλείο –ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 19 Μαρτίου Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 19 Μαρτίου
Πάτρα: Έχασε τη νίκη στο φινάλε η Παναχαϊκή στο μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη Πάτρα: Έχασε τη νίκη στο φινάλε η Παναχαϊκή στο μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη
Πάτρα: Συμφώνησαν για υποψηφιότητα Α. Νικολάου στη ΝΟΔΕ ΝΔ Αχαΐας- Μια εικόνα χίλιες λέξεις Πάτρα: Συμφώνησαν για υποψηφιότητα Α. Νικολάου στη ΝΟΔΕ ΝΔ Αχαΐας- Μια εικόνα χίλιες λέξεις
Τι αλλάζει σε γνωστό στέκι της πλατείας Όλγας - ΦΩΤΟ Τι αλλάζει σε γνωστό στέκι της πλατείας Όλγας - ΦΩΤΟ
Το αλλόκοτο ζευγάρι με τα τακούνια-πόδια που θα σας τρομάξει- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ Το αλλόκοτο ζευγάρι με τα τακούνια-πόδια που θα σας τρομάξει- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Ισόπαλο το ντέρμπι της Αγυιάς- Παναχαϊκή-Άρης: 1-1 -Πάνω από 8.000 φίλαθλοι στην Αγυιά Ισόπαλο το ντέρμπι της Αγυιάς- Παναχαϊκή-Άρης: 1-1 -Πάνω από 8.000 φίλαθλοι στην Αγυιά
Το πάρτι γενεθλίων καταμεσής του δρόμου Το πάρτι γενεθλίων καταμεσής του δρόμου
Πάτρα: Τροχαίο με τραυματισμούς στην ΝΕΟ και Ακρίτα - ΦΩΤΟ Πάτρα: Τροχαίο με τραυματισμούς στην ΝΕΟ και Ακρίτα - ΦΩΤΟ
Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Παναγιώτη Αντωνόπουλου Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Παναγιώτη Αντωνόπουλου