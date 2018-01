Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του κόβει ο όμιλος Inner Wheel Patra-Europea

Ο όμιλος Inner Wheel Patra-Europea διοργανώνει Φιλανθρωπική Εκδήλωση για την Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του ομίλου και τον εορτασμό της Επετείου των 94 χρόνων από την Ίδρυση του Διεθνούς Inner Wheel (International Inner Wheel Day). H εκδήλωση θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Βυζαντινό την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου και ώρα 6.00μ.μ.

Προσκεκλημένος ομιλητής είναι ο Ιατρός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρότασης, Βασίλειος Πασσάς, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα: «Η αναζήτηση της ευτυχίας. Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ;;;»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εντυπωσίασαν οι γούνες της "Αγνής" στο τσάι των κυριών του Inner Wheel