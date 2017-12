Εντυπωσίασε στο The Voice και πέρασε στα live η Ιουλία Καλλιμάνη από το Αγρίνιο -ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Εντυπωσιακή ήταν η τραγουδίστρια Ιουλία Καλλιμάνη από το γειτονικό Αγρίνιο στη φάση των knock out του The Voice of Greece, το βράδυ της Τρίτης 5 Δεκεμβρίου 2017, τραγουδώντας το κομμάτι «Και Ξαφνικά» του Αντώνη Βαρδή. Η Ιουλία Καλλιμάνη διαγωνίστηκε μαζί με τους Γιάννη Μπέκα και Παναγιώτη Ρεντετάκο που ήταν ισάξιοι και δυνατοί αντίπαλοι. Στο τέλος ο Πάνος Μουζουράκης επέλεξε την όμορφη κοπέλα από το Αγρίνιο που πραγματικά έδειξε με την ερμηνεία της γνήσια λαική στόφα, για να περάσει στα live που ξεκινούν το διήμερο 6 και 7 Δεκεμβρίου 2017 πάντα στο κανάλι του Σκάι.

Να προσθέσουμε ότι ο ανταγωνισμός και το επίπεδο στο φετινό The Voice είναι υψηλός. Επίσης οι δύο συνυποψήφιοι και διαγωνιζόμενοι με την Ιουλία Καλλιμάνη, ο Γιάννης Μπέκας έκανε πρόσφατα εμφανίσεις σε κέντρο διασκέδασης της Πάτρας ενώ ο Παναγιώτης Ρεντετάκος με την ωραία φωνή και ερμηνεία, είχε προ λίγων ετών εμφανιστεί στην εκπομπή της Αννίτας Πάνια και είχε πει το τραγούδι «Ελληνάρα».