Στίβος: Οι συμμετοχές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ της Πάτρας

Αθλητισμός

Στο τελευταίο Run Greece της χρονιάς

06/10/2017 09:40

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Στίβος: Οι συμμετοχές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ της Πάτρας Στο τελευταίο Run Greece της χρονιάς
 

Στην Πάτρα θα γίνει την Κυριακή το τελευταίο Run Greece της χρονιάς με τις τη συμμετοχές σε όλες τις κατηγορίες να αγγίζουν τις 6.000! Παράλληλα με το σπουδαίο αυτό γεγονός που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και μεγάλο χορηγό την Wind, θα γίνει και το πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ. σε δημόσιο δρόμο.

Στους αγώνες έχουν δηλώσει συμμετοχή 18 γυναίκες και 15 Άνδρες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 10 χλμ. ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΔΟ






Α/ΑΕπώνυμοΌνομαΕ.Γ.ΑΜΣύλλογος
1ΓΑΖΕΑΜΑΓΔΑΛΗΝΗ1977170273ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
2ΤΣΕΚΙΝΙ-ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣΟΝΙΑ1976362199ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
3ΔΕΛΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ1969212137ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
4ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗΣΟΦΙΑ1998321977ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
5ΔΑΓΡΕΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ1997317026ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
6ΛΥΜΠΟΥΣΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ1991266854ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
7ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥΣΤΕΦΑΝΙΑ1983284983ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
8ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΝΕΦΕΛΗ1994365526ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
9ΡΗΓΑΣΟΦΙΑ1988288570ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
10ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥΙΩΑΝΝΑ1994290903ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
11ΜΑΚΡΗΑΓΓΕΛΙΚΗ1978189071ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
12ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥΜΑΡΙΑ1998319224ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
13ΣΟΛΑΚΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ19765052ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
14ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ1996312090ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
15ΛΟΥΒΗΘΕΩΝΗ1987229705AO ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
16ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΜΑΡΙΑ1992283971AO ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
17ΒΑΓΕΝΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1974358725AO ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
18ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΕΛΕΝΗ1995305335AO ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 10 χλμ. ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΔΟ
Α/ΑΕπώνυμοΌνομαΕ.Γ.ΑΜΣύλλογος
1ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1989284971ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
2ΣΤΑΜΟΥΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1998310588ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
3ΜΑΛΙΟΓΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣ1983344505ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
4ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΘΕΟΔΩΡΟΣ1975164706ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
5ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣ1999365552ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
6ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΟΣ1994343466ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
7ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣ1995295962ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
8ΚΑΡΑΙΣΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1988344588ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
9ΖΕΡΒΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ1984240489ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
10ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1990266426ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
11ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ1988363134ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
12ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1982273046ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
13ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ1996303120ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
14ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣΗΛΙΑΣ1999313143ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
15ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣΜΑΡΙΟΣ1990330573ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ

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Δημοσιεύτηκε: 06/10/2017 09:40

Τυπώθηκε: 06/10/2017 12:50

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/459226

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