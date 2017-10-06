Στίβος: Οι συμμετοχές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ της Πάτρας

Στην Πάτρα θα γίνει την Κυριακή το τελευταίο Run Greece της χρονιάς με τις τη συμμετοχές σε όλες τις κατηγορίες να αγγίζουν τις 6.000! Παράλληλα με το σπουδαίο αυτό γεγονός που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και μεγάλο χορηγό την Wind, θα γίνει και το πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ. σε δημόσιο δρόμο.
Στους αγώνες έχουν δηλώσει συμμετοχή 18 γυναίκες και 15 Άνδρες.
|ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 10 χλμ. ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΔΟ
|Α/Α
|Επώνυμο
|Όνομα
|Ε.Γ.
|ΑΜ
|Σύλλογος
|1
|ΓΑΖΕΑ
|ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
|1977
|170273
|ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|2
|ΤΣΕΚΙΝΙ-ΜΠΟΥΔΟΥΡΗ
|ΣΟΝΙΑ
|1976
|362199
|ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
|3
|ΔΕΛΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|1969
|212137
|ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
|4
|ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ
|ΣΟΦΙΑ
|1998
|321977
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|5
|ΔΑΓΡΕ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|1997
|317026
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|6
|ΛΥΜΠΟΥΣΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|1991
|266854
|ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
|7
|ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ
|ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|1983
|284983
|ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|8
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΝΕΦΕΛΗ
|1994
|365526
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|9
|ΡΗΓΑ
|ΣΟΦΙΑ
|1988
|288570
|ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
|10
|ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|1994
|290903
|ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
|11
|ΜΑΚΡΗ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|1978
|189071
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|12
|ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|1998
|319224
|ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
|13
|ΣΟΛΑΚΗ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
|1976
|5052
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|14
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|1996
|312090
|ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
|15
|ΛΟΥΒΗ
|ΘΕΩΝΗ
|1987
|229705
|AO ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
|16
|ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
|ΜΑΡΙΑ
|1992
|283971
|AO ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
|17
|ΒΑΓΕΝΑ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|1974
|358725
|AO ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
|18
|ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ
|ΕΛΕΝΗ
|1995
|305335
|AO ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ
|ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 10 χλμ. ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΔΟ
|Α/Α
|Επώνυμο
|Όνομα
|Ε.Γ.
|ΑΜ
|Σύλλογος
|1
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|1989
|284971
|ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
|2
|ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|1998
|310588
|ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
|3
|ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|1983
|344505
|ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
|4
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|1975
|164706
|ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|5
|ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|1999
|365552
|ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
|6
|ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΟΣ
|1994
|343466
|ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
|7
|ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|1995
|295962
|ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
|8
|ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|1988
|344588
|ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
|9
|ΖΕΡΒΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|1984
|240489
|ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
|10
|ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|1990
|266426
|ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|11
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
|1988
|363134
|ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|12
|ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|1982
|273046
|ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|13
|ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|1996
|303120
|ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|14
|ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
|ΗΛΙΑΣ
|1999
|313143
|ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|15
|ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|1990
|330573
|ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ