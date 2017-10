Τι μας συμφέρει στοίχημα παρολί ή μονά αποδεκτά;

Πολλοί παίκτες στο στοίχημα προτιμούν να στοιχηματίζουν αγώνες σε παρολί ή συστήματα και συνήθως αποφεύγουν τα μονά αποδεκτά. Το παρολί είναι όταν επιλέγουμε να στοιχηματίσουμε σε ένα δελτίο με 2-3 αγώνες η και περισσότερους ακόμα προκειμένου να έχουμε μεγάλο κέρδος με μικρό ποντάρισμα.

Σύστημα

Το σύστημα είναι περίπου το ίδιο με το παρολί με την διαφορά ότι ο παίκτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει από ένα σύνολο αγώνων, το σύνολο των αγώνων που θέλει να στοιχηματίσει (πχ επιλέγουμε 7 αγώνες και ζητάμε 4αδες και 5αδες).

Μονά Αποδεκτά

Τα μονά αποδεκτά είναι όταν στοιχηματίζουμε σε έναν μόνο αγώνα. Το παράδοξο είναι η προτίμηση των παικτών στα παρολί και συστήματα, παρόλο που πλέον ο καθένας μπορεί να βρει στο ίντερνετ, αλλά και στα πρακτορεία τώρα πια, τον οποιοδήποτε αγώνα επιθυμεί σε μονό αποδεκτό.

Ο λόγος φυσικά που οι περισσότεροι παίκτες προτιμούν να στοιχηματίζουν σε παρολί ή συστήματα είναι πως θέλουν να ρισκάρουν λίγα χρήματα με στόχο να κερδίσουν χιλιάδες ευρώ. Τα μονά αποδεκτά αποφεύγονται από το σύνολο των παικτών γιατί πρέπει αν θέλεις να έχεις σημαντικά κέρδη να ρισκάρεις και μεγάλα ποσά.

Το στοίχημα είναι μια ευχάριστη ενασχόληση και επειδή σου δίνει την δυνατότητα να το συνδυάσεις με κέρδος, έχει καταφέρει να κερδίσει πολλούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Ποιος είναι λοιπόν ο σωστός ο τρόπος για να συνδυαστεί η διασκέδαση με το κέρδος?

Value Bet

Σε προηγούμενο άρθρο στο site μας έχουμε εξηγήσει ότι για να μπορεί κάποιος μακροχρόνια να είναι κερδισμένος θα πρέπει να επενδύει (ποντάρει) τα χρήματα του σε στοιχήματα τα οποία είναι value bet. Δεν υπάρχει κάποιος εύκολος τρόπος να διακρίνεις τις αποδόσεις των αγώνων που είναι value bet στο κουπόνι, εκτός από την μελέτη. Η πρόσφατη φόρμα των δυο ομάδων καθώς και η προϊστορία είναι μερικά από τα στατιστικά τα οποία θα μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε τα value bet στοιχήματα .

Μονά Αποδεκτά

Είναι σίγουρο πως αν συστηματικά στοιχηματίζουμε σε αποδόσεις από 2,00 και πάνω με πιθανότητες πάνω από 50% , στο τέλος θα είμαστε κερδισμένοι αφού οι πιθανότητες είναι θα υπερ μας . Με βάση λοιπόν τα στατιστικά υπάρχει περίπτωση να παίξουμε 100 στοιχήματα και να πιάσουμε τα 50 εφόσον παίζουμε με ποσοστά επαλήθευσης από 50% και πάνω, με την διαφορά ότι θα έχουμε αποκομίσει το κέρδος για όσο στοιχήματα παίξαμε από 2,00 και πάνω.

Παρολί

Αν τώρα επιλέξουμε να παίξουμε ένα παρολί με δυο αγώνες οι οποίοι είναι value με αποδόσεις 2,00 Χ 2,00, η λογική λέει ότι μακροχρόνια πάλι θα βγούμε κερδισμένοι, απλά αυτή την φορά τα δελτία δεν θα επαληθεύονται με συχνότητα ένα στα δυο (50%) , αλλά με συχνότητα ένα στα 4 αφού θα στοιχηματίζουμε σε δυο αγώνες (50% επί 50%) , Οπότε στην καλύτερη περίπτωση θα κερδίζουμε ένα δελτίο ανά 4 δηλαδή επαλήθευση 25%.

Αν τώρα επιλέξουμε να παίξουμε μια 4αδα αγώνων οι οποίοι είναι όλοι value το ποσοστό επαλήθευσης βγαίνει αναλογικά έτσι έχουμε (50% Χ 50% Χ 50% Χ 50%) . Αυτό σημαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση και για να έχουμε κέρδος θα πιάνουμε 6 στοιχήματα ανά 100 παρολί που θα παίζουμε. Στο τέλος και εφόσον όλοι οι αγώνες είναι value bet δεν θα βγούμε χαμένοι, αλλά το ερώτημα είναι αν αντέχει πχ κάποιος να χάσει 20 η και 30 συνεχόμενα στοιχήματα.

Συμπέρασμα

Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό πως ο καλύτερος τρόπος για να στοιχηματίσουμε είναι να παίζουμε αγώνες με value σε μονά αποδεκτά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε εύκολα να δούμε το κεφάλαιο μας να έχει ανοδική πορεία και νομίζω ότι τελικά αυτό είναι και το ζητούμενο. Το στοίχημα είναι διασκέδαση και μπορεί με λίγη προσπάθεια από μέρους μας να συνδυαστεί με κέρδος.