Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

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Κηδείες - Πένθη


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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 Κηδείες - Πένθη
 

ΚΗΔΕΙΕΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΑΡΙΔΑΣ

Ετών 98

 

 

Κηδεύεται την Τρίτη 19-9-2017 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Άνω Πόλης Πατρών

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Βασιλικού

 

Τα Παιδιά του: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΡΙΔΑ, ΦΩΤΗΣ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΙΔΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΙΔΑ

Οι Αδελφοί: ΑΓΓΕΛΟΣ και ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΔΑ

Οι Εγγονοί: ΣΩΤΗΡΗΣ και ΙΩΑΝΝΑ, ΑΜΑΛΙΑ και ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ και ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ και ΖΩΙΤΣΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ και ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΑΒΡΟΚΟΜΗ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΟΥ και ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Οι Δισέγγονοι-Οι Ανεψιοί – Οι Λοιποί Συγγενείς

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ”

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι (πλησίον Α’ Νεκροταφείου Πάτρας).

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

 

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 75

ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-9-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ  «Ι.Ν ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ»

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ,ΗΛΙΑΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΚΟΥΛΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΥΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ,ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΠΟΣΤ. ΚΟΥΛΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΛΗ,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΤΖΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΠΗΝΕΛΟΠΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 18/09/2017 11:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/456896

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