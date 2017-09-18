Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΗΔΕΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΑΡΙΔΑΣ
Ετών 98
Κηδεύεται την Τρίτη 19-9-2017 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Άνω Πόλης Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Βασιλικού
Τα Παιδιά του: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΡΙΔΑ, ΦΩΤΗΣ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΙΔΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΙΔΑ
Οι Αδελφοί: ΑΓΓΕΛΟΣ και ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΔΑ
Οι Εγγονοί: ΣΩΤΗΡΗΣ και ΙΩΑΝΝΑ, ΑΜΑΛΙΑ και ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ και ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ και ΖΩΙΤΣΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ και ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΑΒΡΟΚΟΜΗ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΟΥ και ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οι Δισέγγονοι-Οι Ανεψιοί – Οι Λοιποί Συγγενείς
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ”
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι (πλησίον Α’ Νεκροταφείου Πάτρας).
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-9-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ «Ι.Ν ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ»
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ,ΗΛΙΑΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΚΟΥΛΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΥΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ,ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΠΟΣΤ. ΚΟΥΛΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΛΗ,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΤΖΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΠΗΝΕΛΟΠΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783