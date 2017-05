Bόλεϊ: Ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Παναχαϊκή ο Ρεκ

Ο Ρεκ ολοκλήρωσε την παρουσία του στην ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής, όπως αναφέρει η πατρινή ομάδα σε ανακοίνωσή της. Αναλυτικά:

"Η Διοίκηση του Σωματείου μας, ευχαριστεί πολύ τον Βραζιλιάνο

Αθλητή Pedro Oliveira Reck για την συνεργασία την αγωνιστική

χρονιά 2016-2017 και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Ακολουθεί και η δήλωση του Αθλητή, προς το Σωματείο μας :

«Thanks the Club Panaxaiki for everything and i hope the best for the

Club..Nice summer to all»..

