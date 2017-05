Κορυφαία σκοπεύτρια της χρονιάς η Άννα Κορακάκη-ΦΩΤΟ

Η ύψιστη τιμή πήρε σάρκα και οστά χθες με τη βράβευση που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό σκοπευτήριο του Μονάχου! Μαζί με τον θρυλικότερο του τουφεκιού στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, Niccolò Campriani, λάβαμε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία τα βραβεία ως ο καλύτερος σκοπευτής & η καλύτερη σκοπεύτρια της χρονιάς στον κόσμο, μετά από ψηφοφορία θρύλων του αθλήματος και κορυφαίων προπονητών των δυνατότερων σχολών παγκοσμίως. Δεν έχω λόγια να γράψω...Τυχερή και ευγνώμων για ό,τι είμαι και έχω καταφέρει, λόγω του πατέρα μου, που έφτιαξε σήμερα για 'μένα μία πραγματικότητα πλέον, η οποία μου φαινόταν ουτοπική και "άπιαστη" λίγα χρόνια πριν, που μου έδινε ρίγος σαν παιδί και μόνο στη σκέψη και τη φαντασία...Μπαμπά, σ' ευχαριστώ. #shootersoftheyear #issf #dreamy #honoured

A post shared by Anna Korakaki Official (@annakorakaki) on May 21, 2017 at 8:15am PDT