Πινγκ πονγκ: Στην Πάτρα ο Μανώλης Κολυμπάδης για τον τελικό των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων

Παρουσία του προέδρου της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κυρίου Μανώλη Κολυμπάδη, θα διεξαχθούν οι αγώνες του Μεγάλου Τελικού των Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων το Σαββατοκύριακο 6-7/5/2017.
Ο κύριος Κολυμπάδης θα βρεθεί στη Πάτρα από τη Παρασκευή και θα τιμήσει με τη παρουσία του τη διοργάνωση όπως κάνει πάντα σε όλες τις διοργανώσεις που αναλαμβάνει η Τοπική Επιτροπή, αφού είναι γνωστοί οι δεσμοί του με τη πόλη μας.
Τους αγώνες αυτούς περιμένουν και οι φίλοι της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, αφού είναι ευκαιρία να παρακολουθήσουν δυνατά και θεαματικά παιχνίδια που θα αποζημιώσουν όσους βρεθούν στις κερκίδες του κλειστού γυμναστηρίου Παναγίας Αλεξιώτισσας.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι στους νικητές εκτός από τα καθιερωμένα κύπελλα, μετάλλια και διπλώματα θα δοθούν και χρηματικά έπαθλα, καθώς και δωροεπιταγές για αθλητικό υλικό.
Στον αγωνιστικό τομέα και αφού έληξαν οι δηλώσεις συμμετοχής για όσους είχαν δικαίωμα να δηλώσουν, οι τελικές συμμετοχές είναι οι παρακάτω:
ΕΦΗΒΟΙ
1
ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
2
ΣΤΑΜΑΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
3
ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΥΜΝ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛΛ. "Η ΕΛΕΥΣΙΣ"
4
ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟ
Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗ
5
ΔΑΜΙΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΑ
6
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓΥΜΝ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛΛ. "Η ΕΛΕΥΣΙΣ"
7
ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΑ
8
ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
9
ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΥΜΝ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛΛ. Η ΕΛΕΥΣΙΣ
10
ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣ ΕΠΙΤΡ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
11
ΜΙΝΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Σ.Ε.Α. "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
12
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΛ.ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
13
ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΙΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΣ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
14
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΞΑΝΘΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
15
ΑΛΑΡΟΥΠΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΣ ΕΠΙΤΡ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
16
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤ/ΛΕΩΣ
ΝΕΑΝΙΔΕΣ
1
ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΟ ΑΡΗΣ 2006
2
ΤΕΡΠΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
3
ΧΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
4
ΤΟΥΝΤΑΚΩΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
5
ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΕ ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑΣ 2004
6
ΜΥΤΑΚΙΔΟΥ ΝΕΡΑΤΖΙΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
7
ΠΑΝΤΕΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ
Π.Α.Ο. ΦΥΛΗΣ
8
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
9
ΖΗΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ
ΑΣ ΕΠΙΤΡ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
10
ΝΑΤΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Π.Α.Ο. ΦΥΛΗΣ
ΠΑΙΔΕΣ
1
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΒΟΧΑΣ
2
ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΗΣ
3
ΠΕΤΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΒΟΧΑΣ
4
ΔΑΜΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΗΣ
5
ΣΤΑΜΑΤΟΥΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΑΣ ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΗΣ
6
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
Γ.Α.Ο. ΠΕΙΡΑΙΑ
7
ΑΙΒΑΤΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001
8
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΒΟΧΑΣ
9
ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
10
ΧΑΤΣΙΚΙΑΝ ΝΤΑΝΙΕΛ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΗΣ
11
ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛ. ΑΘΛ. ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΑΣ
12
ΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΕΡΓΙΟΣ
ΟΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 'Ο ΛΕΩΝ'
13
ΤΣΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
14
ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΟΛ. ΑΘΛ. ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΑΣ
15
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΑΣ ΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
16
ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
ΑΟ 'ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001'
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
1
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
Γ.Α.Ο. ΠΕΙΡΑΙΑ
2
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛ. ΑΘΛ. ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΑΣ
3
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΙΕΛΑ
Γ.Α.Ο. ΠΕΙΡΑΙΑ
4
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΠΟΛ. ΑΘΛ. ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΑΣ
5
ΜΥΤΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΟΛ. ΑΘΛ. ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΑΣ
6
ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ
7
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Γ.Α.Ο. ΠΕΙΡΑΙΑ
8
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ
Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
9
ΤΡΩΑΔΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΥΜ.ΟΜ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ
10
ΓΕΝΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΟ 'ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001'
11
ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Γ.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ"Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ"
12
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γ.Α.Ο. ΠΕΙΡΑΙΑ
13
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ
14
ΚΟΥΚΟΥΤΟΥ ΜΑΙΡΗ
Γ.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ"Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ"
15
ΜΑΔΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΟ 'ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001'
16
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
1
ΜΗΤΚΑΣ ΚΙΜΩΝΑΣ
Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
2
ΜΑΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΟ 'ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001'
3
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ
Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
4
ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
5
ΕΛΣΑΜΙ ΙΩΣΗΦ
Α.Σ.Ε.Α. "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6
ΚΟΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΕΡΝΕΣΤΟΣ
ΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ
7
ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
8
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ
9
ΜΟΥΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Α.Σ.Ε.Α. "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10
ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
11
ΦΡΑΣΚΟΣ ΝΕΣΤΩΡ
ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ.
12
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΒΟΧΑΣ
13
ΤΖΕΝΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
14
ΕΛΣΑΜΙ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Α.Σ.Ε.Α. "ΣΑΡΙΣΕΣ" ΦΛΩΡΙΝΑΣ
15
ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΙΑΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
1
ΠΕΤΣΙΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ο.Ε.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ
2
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤ/ΛΕΩΣ
3
ΓΚΑΙΝΤΑΤΖΗ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΑΣ ΕΠΙΤΡ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
4
ΚΑΦΑΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
Ο.Ε.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ
5
ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
6
ΤΡΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
7
ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΑΘΗΝΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ
8
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΒΟΧΑΣ
9
ΑΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ο.Ε.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10
ΓΚΟΓΚΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
ΑΘΛΗΤ.ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
11
ΝΤΕΓΙΡΜΕΝΤΖΙΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΔΑΝΙΕΛΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΗΣ
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