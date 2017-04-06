Ποιοι εκλέγονται στη νέα Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΤΕΜ Αχαΐας-ΟΛΑ τα αποτελέσματα

Κοινωνία

Έξι έδρες

06/04/2017 06:40

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O απερχομενος Πρόεδρος της ΕΕΤΕΜ Θαν. Κουμουτσος
 

Σε εκλογές προχώρησε η ΕΕΤΕΜ Αχαΐας απ'ο τις οποίες προέκυψε νέα Διοικούσα Επιτροπή.Οι εκλογές έγιναν 2 και 3 Απριλίου. Πρώτη δύναμη με έξι έδρες αναδείχτηκε η παράταξη "Ενότητα-Ανεξάρτητη Κίνηση Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΑΧΑΪΑΣ

Ψηφίσαν

124

Έγκυρά

113

Άκυρα

10

Λευκά

1

ΕΛΑΒΑΝ:

Α/Α

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ

ΕΔΡΕΣ

Α’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Β’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

‘’ΕΝΟΤΗΤΑ’’

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τ.Ε.

77

6

0

6

2

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

36

2

1

3

"ΕΝΟΤΗΤΑ" ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Ν. ΑΧΑΙΑΣ

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

(Με έντονο χρώμα αυτοί που εκλέγονται)

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΨΗΦΟΙ

1

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

9

2

ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

39

3

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ

7

4

ΖΑΠΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΔΡΕΑ

18

5

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

20

6

ΚΑΤΣΑΪΤΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

39

7

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

31

8

ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

62

9

ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8

10

ΛΑΖΑΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

7

11

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

11

12

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΝΔΡΕΑ

2

13

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΝΔΡΕΑ

4

14

ΠΟΛΥΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ

7

15

ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΥ

24

16

ΣΙΕΤΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

19

17

ΧΑΝΤΖΗΣΟΦΙΑΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

7

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΨΗΦΟΙ

1

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5

2

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

13

3

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ

13

4

ΣΟΥΛΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

25

5

ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

25

6

ΨΗΤΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

21

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

(Με έντονο χρώμα αυτοί που εκλέγονται)

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6

2

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

8

3

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

9

4

ΚΑΡΑΒΑΤΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9

5

ΜΠΛΑΝΑΣ

ΦΟΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

27

6

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ

24

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

23

Ψηφίσαν

124

Έγκυρά

117

Άκυρα

6

Λευκά

1

ΕΛΑΒΑΝ:

Α/Α

ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ

ΕΔΡΕΣ

Α’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Β’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

‘’ΕΝΟΤΗΤΑ’’

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τ.Ε.

80

2

0

2

2

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

37

1

0

1

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

Για το Συνέδριο

(Με έντονο χρώμα αυτοί που εκλέγονται)

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΨΗΦΟΙ

1

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6

2

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

9

3

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

11

4

ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

32

5

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ

9

6

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ

11

7

ΖΑΠΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΔΡΕΑ

9

8

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

13

9

ΚΑΤΣΑΪΤΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

32

10

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

25

11

ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

63

12

ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11

13

ΛΑΖΑΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

7

14

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

10

15

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΝΔΡΕΑ

10

16

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΝΔΡΕΑ

13

17

ΠΟΛΥΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ

5

18

ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΥ

6

19

ΣΙΕΤΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

19

20

ΣΟΥΛΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

14

21

ΧΑΝΤΖΗΣΟΦΙΑΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

18

22

ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

6

23

ΨΗΤΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

11

Β.

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

Για το Συνέδριο

(Με έντονο χρώμα αυτοί που εκλέγονται)

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

9

2

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

8

3

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

10

4

ΚΑΡΑΒΑΤΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12

5

ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

9

6

ΜΠΛΑΝΑΣ

ΦΟΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

27

7

ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

16

8

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ

23

 


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Δημοσιεύτηκε: 06/04/2017 06:40

Τυπώθηκε: 06/04/2017 11:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/436890

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