Ποιοι εκλέγονται στη νέα Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΤΕΜ Αχαΐας-ΟΛΑ τα αποτελέσματα

Σε εκλογές προχώρησε η ΕΕΤΕΜ Αχαΐας απ'ο τις οποίες προέκυψε νέα Διοικούσα Επιτροπή.Οι εκλογές έγιναν 2 και 3 Απριλίου. Πρώτη δύναμη με έξι έδρες αναδείχτηκε η παράταξη "Ενότητα-Ανεξάρτητη Κίνηση Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΑΧΑΪΑΣ
Ψηφίσαν
124
Έγκυρά
113
Άκυρα
10
Λευκά
1
ΕΛΑΒΑΝ:
Α/Α
ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
ΕΔΡΕΣ
Α’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Β’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
1
‘’ΕΝΟΤΗΤΑ’’
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τ.Ε.
77
6
0
6
2
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
36
2
1
3
"ΕΝΟΤΗΤΑ" ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
Ν. ΑΧΑΙΑΣ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
(Με έντονο χρώμα αυτοί που εκλέγονται)
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΨΗΦΟΙ
1
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
9
2
ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
39
3
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
7
4
ΖΑΠΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑ
18
5
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
20
6
ΚΑΤΣΑΪΤΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
39
7
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
31
8
ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
62
9
ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8
10
ΛΑΖΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
7
11
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
11
12
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑ
2
13
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑ
4
14
ΠΟΛΥΖΩΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ
7
15
ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
24
16
ΣΙΕΤΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
19
17
ΧΑΝΤΖΗΣΟΦΙΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
7
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΨΗΦΟΙ
1
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5
2
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
13
3
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ
13
4
ΣΟΥΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
25
5
ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
25
6
ΨΗΤΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
21
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
(Με έντονο χρώμα αυτοί που εκλέγονται)
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΨΗΦΟΙ
1
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6
2
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
8
3
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
9
4
ΚΑΡΑΒΑΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9
5
ΜΠΛΑΝΑΣ
ΦΟΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
27
6
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
24
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΨΗΦΟΙ
ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
23
Ψηφίσαν
124
Έγκυρά
117
Άκυρα
6
Λευκά
1
ΕΛΑΒΑΝ:
Α/Α
ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
ΕΔΡΕΣ
Α’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Β’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
1
‘’ΕΝΟΤΗΤΑ’’
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τ.Ε.
80
2
0
2
2
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
37
1
0
1
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
Για το Συνέδριο
(Με έντονο χρώμα αυτοί που εκλέγονται)
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΨΗΦΟΙ
1
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6
2
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
9
3
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
11
4
ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
32
5
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
9
6
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ
11
7
ΖΑΠΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑ
9
8
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
13
9
ΚΑΤΣΑΪΤΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
32
10
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
25
11
ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
63
12
ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11
13
ΛΑΖΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
7
14
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
10
15
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑ
10
16
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑ
13
17
ΠΟΛΥΖΩΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ
5
18
ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
6
19
ΣΙΕΤΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
19
20
ΣΟΥΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
14
21
ΧΑΝΤΖΗΣΟΦΙΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
18
22
ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
6
23
ΨΗΤΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
11
Β.
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
Για το Συνέδριο
(Με έντονο χρώμα αυτοί που εκλέγονται)
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΨΗΦΟΙ
1
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9
2
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
8
3
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
10
4
ΚΑΡΑΒΑΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12
5
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9
6
ΜΠΛΑΝΑΣ
ΦΟΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
27
7
ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
16
8
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
23