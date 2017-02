Χάντμπολ: Με το ένα πόδι στα μπαράζ η Ακαδημία-Ισοπαλία σαν νίκη με τον Πανιώνιο

Σε ένα κατάμεστο από φιλάθλους κλειστό γυμναστήριο στο Κουκούλι, στην γιορτή του αθλήματος (στο ημίχρονο έγινε αγώνας επίδειξης από παμπαίδες Β΄ ), σε μια ατμόσφαιρα που θα ζήλευαν και ομάδες Α1 εθνικής κατηγορίας, η Ακαδημία των Σπορ πήρε το ένα από τα δύο αποτελέσματα (νίκη ή ισοπαλία) που την βόλευε(ισοπαλία 28-28 με τον Πανιώνιο) για να αποφύγει την τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Πλέον στις δύο αγωνιστικές που απομένουν με μια νίκη πάει στα μπαράζ ανόδου για την Α2 εθνική κατηγορία.

Η ομάδα της Πάτρας η μοναδική αήττητη πλέον στον όμιλο της ήταν πολύ καλά "διαβασμένη" οδήγησε τους αντιπάλους σε "παγίδες" και παρόλο που σχεδόν έπαιζαν man to man τους Α. Παπαγιαννόπουλο και Κ. Γεωργίου, οι Πατρινοί έβρισκαν τις λύσεις και αμφότεροι σημείωσαν από 10 γκολ ο καθένας τους.

Ο αγώνας ξεκίνησε με την Ακαδημία να βομβαρδίζει την αντίπαλη εστία και κατάφερε να προηγηθεί στο ημίχρονο με σκορ 14-10.

Στο β΄ ημίχρονο με την είσοδο του τερματοφύλακα του Πανιωνίου Ε. Παπαδάκη η ομάδα της Νέας Σμύρνης κατάφερε να ροκανίσει την διαφορά και από το 50΄ και μετά το σκορ κυλούσε γκολ –γκολ, με τον Πανιώνιο να προηγείται στο 55΄ με σκορ 25-28.

Στο time out της στιγμής από τους Πατρινούς και τις οδηγίες που ακολούθησαν φάνηκε η ομάδα του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου να έχει δουλέψει και το σενάριο της ισοπαλίας, αφού με τριπλό man to man στην αρχή και καθολικό man to man στην συνέχεια κατάφερε με την λήξη του αγώνα να πάρει την ισοπαλία και να ξεσηκώσει 500 περίπου φιλάθλους αποζημιώνοντας τους για το θέαμα που παρακολούθησαν, με τον καλύτερο τρόπο.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 28-28 (ημ.14-10).

Τα 5λεπτα: 3-2,4-3,5-5,6-6,10-9,14-10,15-13,17-15,24-24,25-28,28-28.

Τα 2λεπτα: 3/2 - 4/4, τα πέναλτι: 3/2 – 4/4.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ(Γ. Παπαγιαννόπουλος): Τ. Διαμαντόπουλος, Μ. Μάρκοβιτς, Τ. Πολίτης 1, Δ. Βύρλος 5, Π. Παπαλέξης, Ν. Λαμπρόπουλος, Φ. Χαραλαμπάκης,

Κ. Γεωργίου 10, Δ. Μακρυδάκης, Π. Μαρκάτος, Δ. Καλούδης 1, Γ. Παπαδόπουλος, Α. Παπαγιαννόπουλος 10, Π. Παναγιωταρόπουλος 1, Δ. Παπαγιαννόπουλος, Κ. Καραγιάννης.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ(Α. Κατσαράς): Σ. Χαντζής, Α. Λάζαρης 2, Α. Τσαλαπάτης 2, Γ. Νιχελάκης 4. Χ. Ρουσιώτης, Δ. Νικολόπουλος 8, Α. Μαραμαθάς 4, Κ. Γκότσης 4, Ν. Ρούντος, 1, Ι. Αργυρός 1, Η. Μπλαχούρης 1, Κ. Ρεπούλιας, Π. Κουμασίτης, Α. Λέκκας 2, Ε. Παπαδημάκης, Ε. Βέρρας.

