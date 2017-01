Δυτική Ελλάδα:Νέος σεισμός 3,1 ρίχτερ-9 χλμ νοτιοανατολικά του Καστριτσίου το επίκεντρο

Νέα σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου η δόνηση είχε μέγεθος 3,1 ρίχτερ και το επίκεντρο προσδιορίζεται 9 χλμ NΑ του Καστριτσίου. Ο καθηγητής σεισμολογίας και Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου αναφέρει στο thebest.gr ότι και ο σημερινός σεισμός θεωρείται μετασεισμός της προχθεσινής δόνησης και πως η περιοχή είναι λίγο διεγερμένη , ωστόσο εμφανίζεται καθησυχαστικός.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο κ. Τσελέντης είπε στο thebest.gr ότι "είναι σχεδόν βέβαιο ότι της επόμενες μέρες το συγκεκριμένο ρήγμα θα δώσει και άλλους σεισμούς ίδιας έντασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρις στιγμής δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό και δεν πρέπει να πανικοβάλλεται ο κόσμος".

M 3.1RegionG

Date time2017-01-11 10:57:19.6

Depth2 km

Distances 159 km W of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 12:57:19.6 2017-01-11

17 km E of Pátra, Greece / pop: 164,000 / local time: 12:57:19.6 2017-01-11

9 km SE of Áno Kastrítsion, Greece / pop: 1,100 / local time: 12:57:19.6 2017-01-11

12.58 Νέα σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Πάτρα μόλις τώρα.Περισσότερα σε λίγο

