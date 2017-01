Τέσσερις Πατρινοί στην αποθέωση του Αντετοκούνμπο έξω από το Madison Square Garden-BINTEO

Δεκάδες Έλληνες φίλαθλοι περίμεναν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έξω από το Madison Square Garden για να τον συγχαρούν και να πάρουν ένα αυτόγραφο από το αστέρι των Μιλγουόκι Μπακς. Ο Έλληνας φόργουορντ δεν χάλασε χατήρι, ήταν όμως κάθετος όταν κάποιοι του ζήτησαν να υπογράψει στην ελληνική σημαία.

Ανάμεσά τους και τέσσερις Πατρινοί που βρέθηκαν στην «Μέκκα» του μπάσκετ και παρακολούθησαν από κοντά, ακόμα μία παράσταση του διεθνή άσου που έχει αφήσει τους πάντες άφωνους με τις φετινές του εμφανίσεις.

Giannis Antetokounmpo leaves the team bus to greet the Greek fans chanting his name outside The Garden!! #NBAVote pic.twitter.com/20ITvBrwvA