Τι googl-αραν περισσότερο οι έλληνες το 2016 - Τα Google Trends καταγράφουν τι απασχόλησε περισσότερο

Το 2017 πλησιάζει, το 2016 μετρά τις τελευταίες ώρες του, και η Google έδωσε στη δημοσιότητα τις κορυφαίες αναζητήσεις των χρηστών της στην Ελλάδα. Βάσει των στοιχείων του Google Trends, παρά την απουσία της Εθνικής μας ομάδας, το Euro 2016 μαγνήτισε το ενδιαφέρον των χρηστών του Διαδικτύου στη χώρα μας, κατακτώντας την κορυφή τόσο στις ταχύτερα αυξανόμενες αναζητήσεις, όσο και στα γεγονότα - διοργανώσεις.

Την πρώτη πεντάδα των ταχύτερα αυξανόμενων αναζητήσεων, πίσω από το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, συμπλήρωσαν για το 2016 στην Ελλάδα το δημοφιλές παιχνίδι «επαυξημένης» πραγματικότητας Pokemon Go, ο τραγουδιστής Παντελής Παντελίδης που έχασε τη ζωή του τον Φεβρουάριο σε τροχαίο δυστύχημα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Ρίο, αλλά και η Eurovision.

Σε ό,τι αφορά τα γεγονότα - διοργανώσεις, το Euro 2016 ακολουθούν οι αναζητήσεις για τη Eurovision και τη «Black Friday».

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Google Trends, οι ταχύτερα αυξανόμενες αναζητήσεις για το 2016 στη χώρα μας ήταν οι εξής:

Euro 2016

Pokemon Go

Παντελής Παντελίδης

Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016

Eurovision 2016

Public Black Friday

David Bowie

Kara Sevda

Δίδυμα Φεγγάρια

Brexit

Τα δημοφιλέστερα γεγονότα - διοργανώσεις, βάσει των αναζητήσεων των Ελλήνων χρηστών του Google:

Euro 2016

Eurovision 2016

Black Friday

Ολυμπιακοί Αγώνες Rio 2016

Copa America 2016

Oscars 2016

Καρναβάλι 2016

US Elections

Tελικός Kυπέλλου 2016

Champions League 2016

Επιπλέον, οι Έλληνες χρήστες του Google αναζήτησαν τις εξής ταινίες:

Deadpool

Suicide Squad

The Revenant

Inferno

Batman vs. Superman

Spotlight

Ένας άλλος κόσμος

Η μοδίστρα

Me before you

Starwars: The force awakens

Σε ό,τι αφορά τις διάσημες προσωπικότητες, στο επίκεντρο, σύμφωνα με το Google Trends, βρέθηκαν οι:

Παντελής Παντελίδης

David Bowie

Γιάννης Χαρούλης

Γεωργία Αποστόλου

Prince

Η τούρκικη σειρά Kara Sevda μονοπώλησε το ενδιαφέρον στα τηλεοπτικά προγράμματα, βάσει των αναζητήσεων των χρηστών στο Google στην Ελλάδα:

Kara Sevda

Δίδυμα Φεγγάρια

Πέππα το γουρουνάκι

Έλα στη θέση μου

Το νησί

Εξάλλου, μέσω Google, οι χρήστες του Διαδικτύου επιχείρησαν να μάθουν τη σημασία αρκετών όρων, με τους δημοφιλέστερους στη χώρα μας, να είναι οι εξής:

Annus horribilis

Brexit

Dab

Rip

Mad

thetoc.gr