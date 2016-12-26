Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα 26 Δεκεμβρίου

Φαρμακεία

26/12/2016 10:06

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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα 26 Δεκεμβρίου
 

Πάτρας

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΡΜΟΥ 38 - Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ

ΚΟΤΣΙΡΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 52 - Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 3

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 3 ΨΑΡΟΦΑΪ

ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 92 ΠΛ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΟΥ

ΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 139 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 56 ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 144 - ΛΟΝΤΟΥ 76

ΚΟΤΣΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΖΑΪΜΗ 13

ΚΟΤΣΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 24

02:00 πμ - πρωί

ΚΟΤΣΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΖΑΪΜΗ 13

ΚΟΤΣΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 24

Δύμης

8:00-21:00

ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 57 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23700

21:00-πρωί

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 18 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23932

Παραλίας

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 82-ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610-525.313

Βραχνεΐκων

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ) ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

Ρίου

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΤΗΛ. 2610-911.416

Μεσσάτιδας

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 1 ΚΡΗΝΗ ΤΗΛ.: 2610-580147

Καλαβρύτων

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506

Νέου Ερινεού

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

 


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Δημοσιεύτηκε: 26/12/2016 10:06

Τυπώθηκε: 26/12/2016 13:40

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/422011

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