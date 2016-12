Πέθανε στο 53 του χρόνια ο διάσημος τραγουδιστής Τζότζ Μάικλ. Ο Βρετανός τραγουδοποιός με καταγωγή από την Κύπρο, ονομαζόταν Γιώργος Κυριάκος Παναγιώτου έγινε ιδιαίτερα γνωστός της δεκαετία του 80 ως μέλος των Wham, ενώ ήταν ο δημιουργός και ερμηνευτής ενός τραγουδιού που έγινε σήμα κατατεθέν των Χριστουγένων το "Last Christmas".

Μεγάλες του επιτυχίες ήταν ακόμη τα Careless Whisper, One more try, father figer κ.α.