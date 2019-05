Οι μαθητές του 13ου Γυμνάσιο Πάτρας στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων Ελαιώνα Αττικής

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ2, με τίτλο “ An experience with and for refugees “ και για την υποστήριξη και εφαρμογή του αρχικού σχεδιασμού του παραπάνω προγράμματος πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη (9/5/2019) στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων Ελαιώνα Αττικής σε συνεργασία με το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της δομής .

Στην επίσκεψη συμμετείχαν 22 μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί συνοδοί μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος Γιάννης Βλάχος (ΠΕ 04.05) και Γιώτα Τσουκαλά (ΠΕ 07).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων Ελαιώνα οι μαθητές/τριες και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί, ενημερώθηκαν από τον Διοικητή του κέντρου φιλοξενίας κ. Γεωργιάδη , από τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης κ. Κωνσταντουλάκη και μέλη Μ.Κ.Ο. που ασχολούνται με τη στήριξη της δομής για: τον τρόπο λειτουργίας της, τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων, τις συνέργειες και το πλαίσιο υποστήριξης των προσφύγων, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και γενικότερα την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων.