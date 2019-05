Η Μαντόνα απάντησε για τη συμμετοχή της στη Eurovision

Η Μαντόνα εξήγησε σήμερα την απόφασή της να εμφανιστεί στον διεθνή διαγωνισμό της Eurovision που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα στο Ισραήλ λέγοντας ότι πάντα θα υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι ελπίζει να δει "ένα νέο μονοπάτι προς την ειρήνη". Η Μαντόνα θα κάνει μια γκεστ εμφάνιση το Σάββατο στη διάρκεια του τελικού της Eurovision στον Τελ Αβίβ.

Ο τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες από φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές που επιδιώκουν να μποϊκοτάρουν την εκδήλωση και θέλουν οι εταιρείες, οι τραγουδιστές και οι κυβερνήσεις που εμπλέκονται στην διοργάνωση να απόσχουν.

Τον δημοφιλή διαγωνισμό με τη συμμετοχή μουσικών από περισσότερες από 40 χώρες παρακολούθησαν τον περασμένο χρόνο περίπου 189 εκατομμύρια τηλεθεατές από περίπου 50 ευρωπαϊκές χώρες.

Στο πρώτο αυτό σχόλιό της σχετικά με την απόφασή της να τραγουδήσει στην διοργάνωση η Μαντόνα δήλωσε υποστηρίκτρια όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

"Δεν θα σταματήσω να παίζω μουσική για να εξυπηρετήσω την πολιτική ατζέντα κάποιου, ούτε θα σταματήσω να μιλάω κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου και αν αυτές σημειώνονται στον κόσμο", ανέφερε η τραγουδίστρια σε ανακοίνωσή της προς το Reuters.

"Ραγίζει η καρδιά μου κάθε φορά που ακούω για τις αθώες ζωές που χάνονται σε αυτήν την περιοχή και για την βία, που τόσο συχνά διαιωνίζεται για να εξυπηρετεί τους πολιτικούς στόχους ανθρώπων που επωφελούνται από αυτή την αρχαία διένεξη. Ελπίζω και εύχομαι να απαλλαγούμε σύντομα από αυτόν τον φοβερό κύκλο της καταστροφής και να δημιουργήσουμε ένα νέο μονοπάτι προς την ειρήνη".

Το Ισραήλ φιλοξενεί την Eurovision έπειτα από την νίκη της ισραηλινής τραγουδίστριας Νέτα Μπαρζιλάι τον περασμένο χρόνο. Ως είθισται η νικήτρια χώρα μιας χρονιάς φιλοξενεί την διοργάνωση τον επόμενο χρόνο.

Η 60χρονη τραγουδίστρια αναμένεται να ερμηνεύσει δύο τραγούδια στο Τελ Αβίβ. Το ένα θα είναι από το άλμπουμ της που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο με τίτλο "Madame X". Το 2009 και το 2012 οι παγκόσμιες περιοδείες της περιελάμβαναν σταθμούς στο Ισραήλ. Επίσης η τραγουδίστρια έχει ασπαστεί την Καμπάλα, μια μυστικιστική μορφή του ιουδαϊσμού.

Επιπλέον, το ίδρυμά της, το Ray of Light, προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα των δύο φύλων σε όλον τον κόσμο και υποστηρίζει πολλά παλαιστινιακά πρότζεκτ αλλά και την μκο Americans for Peace Now, η οποία διεξάγει εκστρατεία για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στο Μεσανατολικό.

