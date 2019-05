Η Ρενέ Ζελβέγκερ ...έγινε Τζούντι Γκάρλαντ

Να ανακαλύψουμε το θρύλο πίσω από το ουράνιο τόξο, over the rainbow, όπως ήταν το περίφημο τραγούδι που ερμήνευε η αξέχαστη Τζούντι Γκάρλαντ στο φιλμ του 1939 «Ο Μάγος του Οζ», μας καλεί μία νέα κινηματογραφική ταινία που θα βγει στις αίθουσες στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 όπου η Ρενέ Ζελβέγκερ ερμηνεύει την Τζούντι Γκάρλαντ πετυχαίνοντας πραγματικά την απόλυτη μεταμόρφωση.

Η αγαπητή και βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Ρενέ Ζελβέγκερ χρειάστηκε δεκάδες ώρες μαθημάτων για να καταφέρει να υποδυθεί τη θρυλική ηθοποιό, τραγουδίστρια και χορεύτρια του παλιού Χόλυγουντ.

Η Ζελβέγκερ έχει ταυτιστεί στις συνειδήσεις των περισσότερων σινεφίλ από τον επιτυχημένο ρόλο της Μπρίτζετ Τζόουνς. Μας έχει χαρίσει κι άλλες εξαιρετικές ερμηνείες και σημαντικούς ρόλους όπως της Ρόξι στο βραβευμένο με Όσκαρ καλύτερης ταινίας, "Σικάγο" του Ρομπ Μάρσαλ, στο «Τζέρι Μαγκουάιρ» πλάι στον Τομ Κρουζ το 1996, απ’ όπου και πρωτοαναδείχθηκε αλλά και στο «Επιστροφή στο Cold Mountain» του Άντονι Μινγκέλα το 2003 όπου και τιμήθηκε με το Όσκαρ καλύτερου β’ γυναικείου ρόλου. Τώρα η 50χρονη ηθοποιός με καταγωγή από το Τέξας, ανέλαβε τον ρόλο της ζωής της, που την υποχρέωσε να μεταμορφωθεί στη θρυλική ηθοποιό, τραγουδίστρια και χορεύτρια Τζούντι Γκάρλαντ.

Για αυτό τον πολύ απαιτητικό ρόλο η Ζελβέγκερ έκανε δεκάδες ώρες μαθήματα μουσικής και χορού & διάβασε πολλά γύρω για τη γυναίκα-θρύλο, τη Γκάρλαντ (1922-1969), μία ηθοποιό που έγινε γνωστή με τον ρόλο της ως Ντόροθι στο «The Wizard of Oz» το 1939 σε πολύ μικρή ηλικία ενώ το 1954 έπαιξε στο «Ένα αστέρι γεννιέται» μαζί με τον Τζέιμς Μέισον.

Aκολουθεί το τρέιλερ της ταινίας με τη Ρενέ Ζελβέγκερ. To φιλμ υπογράφει σκηνοθετικά ο Rupert Goold και το σενάριο προέρχεται από το θεατρικό του Peter Quilter, «End of the Rainbow».

Την ταινία "Judy" αναμένεται να την δούμε και στη χώρα μας & στην Πάτρα, τη νέα χειμερινή σαιζόν.