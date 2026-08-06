Νεκρός 72χρονος στα Άνω Λιόσια: Η ηλεκτροπληξία και οι δύο συλλήψεις

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης του 72χρονου που είχε βρεθεί νεκρός μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στα Άνω Λιόσια προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, βάσει ενταλμάτων, δύο άνδρες ηλικίας 68 και 72 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής.

Η σορός του 72χρονου είχε εντοπιστεί το απόγευμα της 1ης Αυγούστου στα πίσω καθίσματα οχήματος που ήταν σταθμευμένο στα Άνω Λιόσια. Ο άνδρας έφερε τραύματα στο κεφάλι και στον κορμό.

Από την έρευνα της Αστυνομίας και την αξιολόγηση των στοιχείων φέρεται να προέκυψε ότι, το βράδυ της 31ης Ιουλίου, το θύμα βρισκόταν μαζί με τους δύο κατηγορουμένους στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου.

Σύμφωνα με όσα αποδίδονται από την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια αφαίρεσης καλωδίων από μετασχηματιστή ο 72χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία και έπεσε από ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Οι δύο άνδρες φέρονται στη συνέχεια να τον έβαλαν σε όχημα, να τον μετέφεραν στα Άνω Λιόσια και να τον εγκατέλειψαν, χωρίς να του προσφέρουν βοήθεια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.