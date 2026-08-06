Μύκονος: Σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο κόστισε τη ζωή σε 42χρονο

Τη ζωή του έχασε ένας 42χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 5 Αυγούστου, στη Μύκονο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, το δυστύχημα συνέβη στις 18:35 στην επαρχιακή οδό Άνω Μεράς–Χώρας.

Για λόγους που παραμένουν υπό διερεύνηση, η μοτοσικλέτα του 42χρονου εξετράπη από την πορεία της, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 25χρονος.

Ο αναβάτης τραυματίστηκε θανάσιμα από τη σύγκρουση.

Προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.