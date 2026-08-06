Μύκονος: Σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο κόστισε τη ζωή σε 42χρονο

Η μηχανή πέρασε στο αντίθετο ρεύμα στην επαρχιακή οδό Άνω Μεράς–Χώρας και συγκρούστηκε με ΙΧ που οδηγούσε 25χρονος
Τη ζωή του έχασε ένας 42χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 5 Αυγούστου, στη Μύκονο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, το δυστύχημα συνέβη στις 18:35 στην επαρχιακή οδό Άνω Μεράς–Χώρας.
Για λόγους που παραμένουν υπό διερεύνηση, η μοτοσικλέτα του 42χρονου εξετράπη από την πορεία της, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 25χρονος.
Ο αναβάτης τραυματίστηκε θανάσιμα από τη σύγκρουση.
Προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.
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