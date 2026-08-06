Μάλια: Μοιραία η προσπάθεια 42χρονης να βοηθήσει τη φίλη της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή Κλωτζανή των Μαλίων, όπου μία 42χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια θαλάσσιας εξόρμησης.

Η γυναίκα βρισκόταν σε μικρό εκμισθωμένο ταχύπλοο φουσκωτό μαζί με μία φίλη της και τρία ανήλικα παιδιά. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δύο γυναίκες είχαν νοικιάσει το σκάφος από τη Χερσόνησο για βόλτα αναψυχής. Τα δύο από τα παιδιά που επέβαιναν σε αυτό ήταν κάτω των πέντε ετών, ενώ το τρίτο ήταν περίπου 15 ετών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η φίλη της 42χρονης είχε μπει στη θάλασσα για να κολυμπήσει, όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και άρχισε να απομακρύνεται από το σκάφος, πιθανότατα εξαιτίας των θαλάσσιων ρευμάτων.

Βλέποντάς την να κινδυνεύει, η 42χρονη φέρεται να έπεσε αμέσως στο νερό για να τη βοηθήσει. Δεν χρησιμοποίησε, ωστόσο, σωσίβιο ή άλλο μέσο επίπλευσης, παρότι σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές υπήρχε σωστικός εξοπλισμός πάνω στο σκάφος.

Η πρώτη γυναίκα κατάφερε τελικά να σωθεί. Η 42χρονη, όμως, έχασε τις αισθήσεις της μέσα στη θάλασσα.

Την ίδια ώρα, τα παιδιά που είχαν παραμείνει στο σκάφος άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Οι φωνές τους κινητοποίησαν ανθρώπους από επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο με jet ski.

Ο 15χρονος κάλεσε και τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Μέσα στην αναστάτωση φέρεται να ανέφερε αρχικά τη Χερσόνησο, από όπου είχε ενοικιαστεί το σκάφος και όπου διέμενε η παρέα, αντί για την περιοχή των Μαλίων στην οποία βρισκόταν εκείνη τη στιγμή.

Μετά τη διαβίβαση της κλήσης ενημερώθηκε το Λιμενικό και ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό των δύο γυναικών. Η 42χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Παρά τις προσπάθειες να επανέλθει και την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου διενεργεί προανάκριση για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας–νεκροτομής, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί επισήμως αν ο θάνατος της 42χρονης προήλθε από πνιγμό ή από παθολογικό αίτιο.