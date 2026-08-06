Πάτρα: Κατέβηκε 206 σκαλοπάτια με τα χέρια – Viral το εντυπωσιακό εγχείρημα αθλητή

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες το επίτευγμα του Πατρινού αθλητή Κωνσταντίνου Αλεξόπουλου, ο οποίος απέδειξε τη μυϊκή του δύναμη και την ισορροπία του κατεβαίνοντας με τα χέρια τα ιστορικά σκαλοπάτια της οδού Πατρέως.

Ο πολυπρωταθλητής Ελλάδας επιχείρησε το σπάνιο αυτό εγχείρημα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της αχαϊκής πρωτεύουσας, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την κατάβαση 206 σκαλοπατιών.

Οι Σκάλες της οδού Πατρέως, που συνδέουν την Άνω με την Κάτω Πόλη, αποτελούν ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία της Πάτρας, όμως αυτή τη φορά μετατράπηκαν σε στίβο επίδειξης υψηλής δεξιοτεχνίας.

Ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, αθλητής με πολυετή πορεία στα γυμναστήρια, αγωνιστικές διακρίσεις και 4-5 τίτλους πρωταθλητή Ελλάδας στο ενεργητικό του, χάρισε μια μοναδική εικόνα στους παρευρισκόμενους. Όσοι τον γνωρίζουν κάνουν λόγο για έναν χαμηλών τόνων και ιδιαίτερα αφοσιωμένο αθλητή, η προσπάθεια του οποίου κέρδισε δίκαια τον θαυμασμό του διαδικτύου.