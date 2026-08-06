Οι Ρωσίδες Pussy Riot επαναστατούν και στην Αθήνα, έρχονται για live 8 Οκτωβρίου

Αναφερόμαστε σε μια φεμινιστική «κολλεκτίβα» με σχεδόν 20 μέλη που εναλλάσσονται. Εστιάζουν στην punk rock με εκκεντρική αισθητική και σήμα κατατεθέν τα έντονα χρώματα και τα σκεπασμένα πρόσωπα με «balaclavas». Το συγκρότημα ιδρύθηκε το 2011 από την 22χρονη τότε Nadya Tolokonnikova. Με τις εμφανίσεις του διαδηλώνει κατά του σεξισμού, του Πούτιν, του Τραμπ, της ορθόδοξης εκκλησίας στη Ρωσία και υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Εχουν διωχθεί αλλά και βραβευτεί στην επεισοδιακή τους πορεία.

Το διάσημο γυναικείο συγκρότημα Pussy Riot αναμένεται στο Gazarte στην καρδιά της Αθήνας. Υπόσχονται προβοκατόρικη, performance art και πολιτικό μανιφέστο με τίτλο «Riot Days». Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στο Γκάζι, αναμένεται λοιπόν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και επιδραστικά καλλιτεχνικά projects της τελευταίας δεκαετίας.

Το 2012 τιμήθηκαν από το περιοδικό Time σε γυναικείο αφιέρωμα με 89 εξώφυλλα και το 2019 εκπροσωπήθηκαν από ιδρυτικά μέλη στην τηλεοπτική σειρά «House of Cards».

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ RIOT DAYS

Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Maria «Masha» Alyokhina, ιδρυτικού μέλους των Pussy Riot, το Riot Days αφηγείται την ιστορία του συγκροτήματος, τις εμβληματικές δράσεις διαμαρτυρίας του, τις συλλήψεις, τις δίκες και τις φυλακίσεις που ακολούθησαν μετά τη θρυλική παρέμβαση στον Καθεδρικό Ναό του Χριστού Σωτήρος στη Μόσχα το 2012.

Μέσα από ζωντανή μουσική, spoken word, βίντεο, ηλεκτρονικά στοιχεία και έντονη θεατρικότητα, η παράσταση μετατρέπεται σε μια καθηλωτική εμπειρία που καταργεί τα όρια μεταξύ τέχνης και πολιτικής. Από την πρεμιέρα του το 2017, το Riot Days έχει παρουσιαστεί περισσότερες από 400 φορές σε Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές και σημαντικές διεθνείς διακρίσεις. Η παράσταση εξελίσσεται διαρκώς, ενσωματώνοντας σύγχρονα γεγονότα και νέες προσωπικές εμπειρίες της Alyokhina, μετατρέποντας κάθε εκδοχή της σε ένα ζωντανό ντοκουμέντο της εποχής μας.

Η τελευταία εκδοχή ή του 2025 προβάλλει ακόμη περισσότερο στις προσωπικές περιπέτειες της Masha μετά την απόδρασή της από τη Ρωσία, στις διώξεις πολιτικών αντιπάλων του καθεστώτος, στην ιστορία του Alexey Navalny, στην εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και στη βία και τις διακρίσεις σε βάρος των queers.

To έργο αυτό έχει συγκλονίσει εκατοντάδες χιλιάδες θεατές σε όλο τον κόσμο καθώς μιλά για την ελευθερία, την αντίσταση, το θάρρος και το τίμημα της ανυπακοής.

*Προπωλούνται εισιτήρια στο στο inMore.com

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